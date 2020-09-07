深坑老街趣味DIY 民眾體驗「灌」香腸

由深坑商圈觀光發展協會舉辦的「深坑食尚 美味煮藝」特色DIY活動，從9/5起每週六、日在深坑老街規劃了一天三個場次，不同主題的手作體驗，最受歡迎的黑豬肉香腸DIY，由深坑里里長黃建強親自示範如何灌香腸，一開放報名就吸引了許多民眾和親子報名參加。

深坑里里長黃建強表示，黑豬肉是深坑四寶之一，肉質鮮甜，透過肥瘦的黃金比例，這香腸的美味絕對讓人一吃就上癮，而活動中，參加民眾和小朋友當然也要親自上陣，實際體驗一下怎麼灌香腸，不少小朋友都充滿了期待，有人不疾不徐，讓香腸的粗細程度剛剛好，也有小朋友一個不小心灌爆了香腸，讓現場頓時尖叫了起來，有趣的體驗過程，讓大家都留下了深刻印象，最後，還能新鮮品嘗到現做現烤的香腸，每個人都直呼現做的香腸真美味。

「深坑食尚 美味煮藝」特色DIY活動，將持續到10/4，每週六日都有不同的體驗主題，報名費依照主題不同為150元至200元，報名繳費成功，就能獲得老街消費抵用券100元，相當超值，有興趣的民眾趕緊上網搜尋「深坑商圈好好玩」臉書專頁，把握機會趕緊報名唷!