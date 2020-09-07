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淡水文旦甜高水飽滿 柚農不灑農藥健康吃

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水文旦甜高水飽滿，每顆柚子都不灑農藥，使用套袋的方式來防蟲害，吃的健康。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水文旦甜高水飽滿，每顆柚子都不灑農藥，使用套袋的方式來防蟲害，吃的健康。 圖／紅樹林有線電視提供

今(7)日是農民曆上的白露，也是柚子文旦可以採收的日子，在淡水農會就來到柚農柯進益的家中，關心柚子收成狀況，農友說，今年收成有2萬台斤，加上有閏月的關係，柚子熟成時間較長，每顆柚子都不灑農藥，使用套袋的方式來防蟲害，甜度與水份都有在水準之上。

柚農柯進益過去曾經代表淡水多次參加新北市文旦柚甜度比賽，多次拿下好成績，就在白露當天採收完成，經過一整年的細心照顧，每顆柚子都不灑農藥，使用套袋的方式來防蟲害，就是希望讓大家吃柚子也可以吃的健康。

淡水農會總幹事高忠表示，其實淡水柚子雖然產量不大，不過品質相當講究，甜度經過實測都有在11到12度之間，水份也足夠，因此這次從9月5日開始配合政府推廣政策，除了農遊券之外，更推出了柚香券，只要在農會超市消費滿600元(含)以上文旦即可登記，單筆消費滿 1,000元(含)以上文旦可登記250元「柚香禮券」2張，希望透過推廣政策配合，來行銷在地出產的好品質文旦柚。

淡水 文旦

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