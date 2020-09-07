平溪共餐疫情缺經費 觀天下有線捐加菜金

平溪區人口少且高齡化嚴重，在地共餐據點讓老人家得以在地養老，今年遇上肺炎疫情，影響共餐據點募集資金，觀天下有線電視今(7)日便提供共餐加菜金，以行動支持平溪區三處共餐點的善心義舉。

觀天下有線電視總經理周鴻均表示，秉持著「取之社會，用之社會」理念的觀天下有線電視，今年捐助共餐的行程來到平溪區，透過公所引薦，為平溪區托老中心、舊衛生所嶺腳關懷據點、及菁桐社區發展協會三處，辦理捐贈儀式，新北市議員林裔綺、平溪區長與托老中心長者們也一同動健康，看著在地長者充滿活力，也希望加菜金能讓共餐文化長遠下去。

平溪區長曾繁盛表示，今年因為疫情平溪區許多共餐點停辦休息，但在疫情好轉後，共餐點的資金募集又不多，所以此時觀天下有線電視提供共餐基金有如及時雨，也期盼藉由報導，歡迎更多善心企業、團體聯絡平溪區公所，響應各個共餐點的捐贈項目，讓高齡化的社區能有更好的在地安老服務。

菁桐社區發展協會理事長楊明益表示，菁桐社區辦理每週一三五的共餐已有兩年多的時間，因為老人家習慣住在山上，子女在外常常不放心，因此每到共餐時間，社區志工們都會幫長輩測量身體狀況，關心其生活所需。

一粒麥子社會福利慈善事業基金會主任劉靜芳表示，除了感謝觀天下有線電視的捐贈外，新北市議員林裔綺也爭取經費，為平溪區托老中心改善器材，包括冷氣及按摩椅，希望讓在地鄉親擁有更好的樂活空間，透過各界愛心，使得長者們無虞地享受銀髮生活。