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基隆河自行車道汐止串南港 催建跨河橋

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
立委沈發惠、賴品妤及雙北市議員就辦理會勘，希望能蓋一座便橋，將自行車道汐止串聯南港最後一哩路串聯起來。 圖／觀天下有線電視提供
立委沈發惠、賴品妤及雙北市議員就辦理會勘，希望能蓋一座便橋，將自行車道汐止串聯南港最後一哩路串聯起來。 圖／觀天下有線電視提供

基隆河自行車道在汐止、南港銜接的部分，卻因為大坑溪右岸的自行車道還少了一段，造成民眾得騎出大馬路與車爭道相當危險，所以，今(7)日立委及雙北市議員就辦理會勘，希望能蓋一座便橋，將自行車道最後一哩路串聯起來。

今年六月基隆河左岸過了汐止南陽橋的自行車道通車後，汐止騎自行車往南可以通南港、往北可以到基隆串聯整個北北基，不過，與南港銜接卻還差最後一哩路，因為，大坑溪右岸自行車道還缺一段，造成許多民眾得像這樣從河濱自行車道騎出來，轉到港東街，尤其到底南港路一段交叉口，單車族只能逆向牽車經南港橋人行道，才能再接汐止自行車道，這裡大車好多，經常險象環生。

台北市議員李建昌指出，新北市跟台北市之間的自行車道的雙向便橋，希望能夠在南港橋旁邊補上南港端的自行車道缺口，打通大坑溪兩岸自行車道的任督二脈。

新北市議員張錦豪說，一直以來都在推動串聯基隆河自行車道，現在也已經從汐止延伸到南港，可是如何再跨越到台北市打造一個專屬的通道，不止能銜接台北市自行車道，未來希望能夠銜接到捷運南港展覽館站，前面大概350公尺左右，成為一條很棒的通勤廊道。

立委賴品妤指出，如果是在南港橋人行道旁做一個便道是很需要的，因為一旁的大馬路就算不是上下班時間，但還是不斷的有各種車經過，其中還包括很多大型車、預拌車，那對自行車用路人來說，真的很危險。

立委沈發惠表示，這是汐止串聯南港自行車道的最後一個斷點，今天提出兩個方案，除了就現有的南港橋人行道旁蓋一座便橋，第二個就是大坑溪口直接蓋一座橋串聯，但是跨越大坑溪口牽涉到一些法令的問題，這部分我們會在立法院請經濟部水利署及雙北市政府一起討論協調，法規上怎麼解決，在這個方案經費上也會比較高，這經費我們也是爭取未來前瞻計劃有關水環境改善的經費，希望由中央來挹注地方，一起解決這個問題。

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