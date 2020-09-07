油垢房大掃除 瑞芳公所關懷車禍獨居老人

中秋節是家族團圓的日子，瑞芳公所與替代役男趕在中秋節前協助獨居長者居家清潔，今(7)日來到東和里一間充滿油垢的民宅，因獨居長者曾發生車禍不便於行，區長施玉祥及役男花了一上午進行牆面刷洗，並將垃圾清出，改善獨老生活品質。

東和里長周樹木表示，在地獨居長者李春霞，幾十年前的一場車禍導致右腳留下醒目的傷口，膝下無子女的她，受弟弟安置於東和里住處，平時無法出門，只能在家做些家庭代工、領低收入戶津貼度日，目前區公所定時有提供便當使她溫飽，也很感謝今天公所與役男特地前來關心她的生活狀況。

因為無法出門行走，便當垃圾只能清洗完堆放在家，而多年留下的油汙佈滿廚房牆面與流理臺，區長施玉祥與役男林志鋒、里長周樹木戴上手套、口罩，拾起清潔劑刷洗，有人負責噴漬，有人用菜瓜布刮除，有人抹水清理，一個上午將廚房大掃除，讓心有餘而力不足的李阿姨很是感動。

刷洗完，一行人也為空間不大的走道打掃清垃圾，一袋袋回收物阿姨雖然整理好，卻未能拿出門回收換錢，浴室的燈泡也壞了需要爬梯更換，此次公所與役男都會為李阿姨的生活環境改善而努力，希望在中秋節前，給在地獨老一個舒適體貼的家，溫暖他們的心。