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北市天母智慧停車格上路 停車前10分鐘免費

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市即日起於天母地區設置1935格智慧停車格。圖／北市停管處提供
北市即日起於天母地區設置1935格智慧停車格。圖／北市停管處提供

北市交通局從去年起推動智慧停車格，在3800處路邊收費停車格設置地磁感應，天母地區1935格收費停車格即日起規畫為智慧停車收費區，前10分鐘免費停車，使用電子支付繳費還享9折，目前總計北市共有約5800格智慧停車格。北市停管處表示，明年將在大同、萬華區設置車牌辨識停車格，與地磁感應比較，並針對各區情況推廣設置。

停管處指出，路邊智慧停車格設置車輛感測設施，可偵測車輛停入及駛離時間，但仍須人工開單，搭配開單員輸入車輛基本資料開立智慧化停車繳費通知單。

民眾若收到繳費通知，駛離車格10分鐘後，即可使用手機掃描繳費單上QR CODE查詢停車資訊及繳費，今年底前使用智慧支付還能享9折優惠。

不熟悉智慧支付或使用現金繳費的民眾，也可至便利超商的多媒體機台輸入車號查詢停車資訊，並列印繳費單至臨櫃繳費；綁定銀行、電信業者代扣者，則無須重新申請，停車資訊也可透過掃描QR-CODE查詢。

為讓民眾辨識智慧停車收費區，將會在該區域範圍的收費牌面桿件張貼「智慧停車收費區」告示貼紙。停管處表示，停車格建置智慧感測設施，可彌補過去收費時段以外無即時停車資訊的困擾。

全日即時停車的資訊可作為大數據分析，除了能讓市府精準掌握各區域停車資訊，也盼透過智慧感測提升開單效率、減輕開單員巡場工作壓力，以及減少繞行造成的空氣汙染。

停管處表示，這次設置智慧停車格路段包含中山北路七段、天母東路、東山路、德行東路、忠誠路一段、天玉街、蘭雅公園等80條道路及巷弄、共1935格。

另外，市府也規畫明年在大同區、萬華區設置500格車牌辨識路邊停車格，停管處表示，車牌辨識建置分為2種形式，一種為每個停車格設置車柱辨識車牌，另一種則是在高處設置車牌辨識系統。

停管處表示，建置路邊車牌辨識停車格後，會與地磁感測停車格比較哪種方式民眾較能接受，並依各區情形進行全面性設置。

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