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原民歌手巴奈勝訴免罰 北市二二八和平公園處今設自由講台
北市府日前針對原民歌手巴奈．庫穗違反台北市公園自治條例一案提出上訴，遭議員砲轟。台北市公園處今表示，為使民眾更自在表達心聲、發表思想言論，北市工務局公園處將於228和平公園內規畫設置一處自由講台。公園處表示，若試辦狀況良好，也將於其他公園推行。
原民歌手巴奈．庫穗與其丈夫依斯坦達霍松安．那布，長期駐紮於228公園，以「原轉小教室」抗議原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法，遭台北市政府三度裁罰共7200元。
台北地院認為，繳費規定阻礙社會經濟弱勢的原住民，使用傳統公共論壇發言機會，日前判兩人勝訴、免罰，公園處上月堅持上訴，引發議員撻伐、批評有錢才能使用公園。
然而，公園處今宣布，參考英國海德公園的Speakers’ Corner後，將在228和平公園內及228紀念館前方廣場設置自由講台，使用時間為每日早上8時至晚上10時，禁止使用擴音器等器材，避免影響遊客及台大醫院安寧。
公園處指出，民眾在公園內陳述意見演說時，仍須遵守北市公園管理自條例、社會秩序維護法及其他法規，若有涉及集會遊會等事項，仍須依相關法規向權管警察機關提出申請。
公園處呼籲，民眾應齊心維護公共空間，共同營造更舒適、友善的公園環境，除了請市民朋友遵守公園相關使用規則外，也盼尊重彼此發言權、包容不同的意思，讓自由講台成為真正促進社會和諧的平台。
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