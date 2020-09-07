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侯友宜以辦案喻美豬 肉類混充抓不勝抓

中央社 / 新北7日電

警政出身的新北市長侯友宜今天以過去辦案經驗表示，若美豬流入小吃，不分窮人富人，大家都吃得到；肉類混充取締上抓不勝抓，就像案發後再破案也沒意義，因為傷害已造成。

侯友宜今天接受媒體聯訪時就含瘦肉精美豬進口問題表示，面對美豬即將進口的議題上，應落實從源頭管理到整個中游肉品加工廠，到下游消費者，都能夠很清楚把美豬標示出來，能夠溯源才能確保國民健康。

侯友宜表示，最擔心的還是周遭所接觸經常去食用的小吃店，不論是香腸，貢丸，肉圓等加工的肉品，標示上是有困難。

他表示，肉品來源很難去做溯源追查，尤其是小吃店是一般市民經常會吃到，「我也經常到路邊攤去吃，我們所有喜好的這些貢丸跟肉圓，包括水餃這些我經常去吃」，台灣小吃太好吃了，大家都吃得到，所以其實不單什麼窮人、富人，喜好小吃的都有可能吃到這些來源不明肉類。

他表示，美豬價格便宜，肉類混充是抓不勝抓，就像他以前當刑警，案子是最好不要發生，發生以後再破案已沒有意義，因為對被害者傷害已經造成，一樣的道理，源頭管控很難，不要進來就都沒有事。

美豬 小吃 侯友宜

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