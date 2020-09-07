圓寶起床量體重秒斷電 視力漸增強好奇找光源

大貓熊「圓寶」今天71日齡，每天起床量體重時，會微微睜開雙眼，沒幾分鐘又馬上斷電，默默睡著，任由保育員擺布。動物園表示，「圓寶」視力逐漸增強，會抬頭找光源。

台北市立動物園表示，「圓寶」體重增至4245公克，每天早上被保育員從竹床上抱起，帶出來秤體重時，會微微睜開眼睛、張嘴捲舌打哈欠，並伸展四肢，隨後又像電池沒電一樣，默默睡著，安心任由保育員擺布。

動物園表示，「圓寶」出生47天睜開眼睛，最近「圓寶」眼睛已較剛開眼時明亮，會努力抬頭找光源，但視線還不會聚焦注視身旁物件或跟隨移動的物體。另外，「圓寶」的瞳孔也會隨手電筒光線變化收縮或閉眼。

動物園補充，新生大貓熊寶寶雙眼緊閉，約45日齡才會睜眼，此時若在牠眼前4公分處晃動手指，可能會有眨眼反應，但必須等到90日齡後，大貓熊寶寶視力逐漸增強，才能看到1公尺遠的物體。