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南港、汐止自行車道最後一哩路 興建便橋確保騎士安全

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
民眾從南港騎單車往汐止方線，須先轉至港東街與巷弄大車爭道。記者胡瑞玲／攝影
民眾從南港騎單車往汐止方線，須先轉至港東街與巷弄大車爭道。記者胡瑞玲／攝影

銜接南港、汐止自行車道的「基隆河自行車道串連計畫」於今年6月3日啟用，原本可讓民眾騎乘自行車暢遊北北基，卻在南港與汐止臨界的大坑溪路口缺了一角，民進黨立委賴品妤、沈發惠、新北議員張錦豪及北市議員李建昌今到場會勘，盼能在南港橋口興建便橋，北市水利處表示，最快明年進行設計、後年完工。

基隆河自行車去年10月建置左岸台鐵五堵貨場舊隧道至基隆跨市自行車道，而右岸串接汐止南陽大橋至南港大坑溪口河濱自行車道，初期因台5線無法懸臂施作車道及高架橋下空間不足等因素遲遲無法動工。

取得前瞻補助後，去年9月4日起動工、今年4月底完工，施工人員在北山橋一及北山橋二間的300公尺，以石籠厚培基礎及北山橋下降挖方式，在提外道路興建1300公尺自行車道，並配合6月3日世界自行車日啟用。

李建昌指出，基隆河自行車道新北銜接基隆、台北串聯計畫於2018年9月開始動工，左岸通往基隆方向的車道去年完工，右岸則斥資8032萬元施作今年6月3日正式啟用，卻因大坑溪路口未完善造成單車族安全危機。

張錦豪表示，民眾若想南港往汐止方向車道騎乘，須從河濱自行車道轉港東街與汽機車爭道，一路至南港路口後，要左轉逆向牽行才能抵達汐止自行車道，然而一旁大型車輛快速行駛，單車騎士安危成最大跳戰。

賴品妤表示，南港路現今汐止往南港車道順向通行無阻，但南港往汐止為逆向且無安全車道，盼能在南港橋頭設置便橋，讓單車族來往汐止自行車道不用擔心生命安全。

三重李長江輝吉表示，之前里民都有在討論，台5線車流量大，都希望能夠開闢便橋確保民眾或是自行車騎士用路的安全，對於此次討論便橋工程，里民皆樂觀其成，並盼能盡快完工。

北市水利處表示，之前就有進行相關研議，針對當地居民的意見及橋墩、水流狀況，興建便橋是具可行性且能確保自行車騎士的安全，預計今年下半年做可好性評估、明年進行設計作業、後年完工。

立委賴品妤（右二）、沈發惠（左二）、新北議員張錦豪（左一）、北市議員李建昌（右）前往現場會勘。記者胡瑞玲／攝影
立委賴品妤（右二）、沈發惠（左二）、新北議員張錦豪（左一）、北市議員李建昌（右）前往現場會勘。記者胡瑞玲／攝影
北市議員李建昌（右）表示，南港想前往往汐止自行車道，須先逆向牽車才能抵達。記者胡瑞玲／攝影
北市議員李建昌（右）表示，南港想前往往汐止自行車道，須先逆向牽車才能抵達。記者胡瑞玲／攝影
民眾從南港騎單車往汐止會遇到逆向及無完善車道的問題。記者胡瑞玲／攝影
民眾從南港騎單車往汐止會遇到逆向及無完善車道的問題。記者胡瑞玲／攝影
汐止自行車道至南港路一段後就中斷，民眾若想往南港方向須與汽機車爭道。記者胡瑞玲／攝影
汐止自行車道至南港路一段後就中斷，民眾若想往南港方向須與汽機車爭道。記者胡瑞玲／攝影

自行車 車道 汐止

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