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新北汙水下水道工程受阻 業者請市府提解方

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北後巷汙水下水道工程中，經常挖到磚頭廢棄物，雖然要求敲碎10公分以下回填，但過往業者選擇清運它處，現在卻因為去化場地收費價格高，敲碎費工時又產生噪音。記者王敏旭／攝影
新北後巷汙水下水道工程中，經常挖到磚頭廢棄物，雖然要求敲碎10公分以下回填，但過往業者選擇清運它處，現在卻因為去化場地收費價格高，敲碎費工時又產生噪音。記者王敏旭／攝影

新北市汙水下水道接管已破百萬戶，接管率65%是全國最多，不過後巷汙水下水道工程中，經常挖到磚頭廢棄物，雖然要求敲碎10公分以下回填，但過往業者選擇清運它處，現在卻因為去化場地收費價格高，敲碎費工時又產生噪音，新北市議員廖宜琨等人今進行會勘，新北水利局承諾會在3周內研議解決方案。

板橋重慶路的巷弄內目前正施作汙水下水道工程，一旁堆積帶有汙泥的廢棄磚頭，施工人員說，早期住戶私自鋪設的地磚，開挖後無法直接回填，只能用人工在路邊敲碎，不僅需要更多空間、時間，還會製造噪音與空氣汙染。

新北市下水道工程從業人員職業工會總幹事劉立群說，契約有規定要原土回填，水利局也要求要把磚頭等廢棄物敲碎至10公分以下，但新北有8成後巷都有磚頭，業者當然希望回填，但只有少部份能回填，不能回填部分則要去化。

劉立群表示，新北目前只有3家處理廠，不是抬高價格就是不收，從5月向水利局反映卻沒有得到回應，市府應該提供場地讓業者使用大型機器打碎，或是協助申請往它縣市去化。

市議員廖宜琨說，今年5月就接獲陳情，樹林有汙水下水道工程因營建廢棄物無處丟棄，工程已經停擺3個月，就因為沒有編列相關預算讓廠商清運，現在施作汙水下水道工程都遇到這問題，市府要給予協助，不是丟給廠商。

市議員王淑慧、廖宜琨也說，現階段應儘速提供去化場所，另外新北明年起徵收汙水處理費，希望將款項補貼給廠商處理營建廢棄物，才能讓公共建設順利進行。

新北水利局總工程司林炎昌說，後巷汙水下水道施工都是原土回填，要求廠商將磚頭打碎到10公分以下，回填才不會有太大縫隙，目前會針對廠商提出的問題研商，也會參考其他縣市作法。

新北市議員廖宜琨（左3）等人今進行會勘，新北水利局承諾會在3周內研議解決方案。記者王敏旭／攝影
新北市議員廖宜琨（左3）等人今進行會勘，新北水利局承諾會在3周內研議解決方案。記者王敏旭／攝影

廢棄物 噪音

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