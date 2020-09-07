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新北立委會勘遇北市車禍 她勸柯文哲「好好拚市政」

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
雙北立委及議員於南港和汐止交接會勘時，驚見一旁因交通雜亂導致的車禍案件。記者胡瑞玲／攝影
雙北立委及議員於南港和汐止交接會勘時，驚見一旁因交通雜亂導致的車禍案件。記者胡瑞玲／攝影

民進黨立委賴品妤、台北市長柯文哲隔空交火不間斷，上月兩人才因民眾黨高雄市長補選慘互嗆，賴品妤今前往銜接北市南港及新北市汐止的自行車道進行會勘時，再度砲轟柯文哲，勸他要「回歸專業、拚市政」。

賴品妤今天會勘時，正好目睹一旁台5線交通混亂導致機車擦撞，1人受傷，由於有人批評南港交通急於改善，柯文哲卻無心市政，記者問賴品妤對此一說有何看法。

賴品妤先針對之前評論高雄市長補選遭柯文哲嗆「關她什麼事」表示，所有政治人物當中，每件事最會議論的就是柯文哲，不懂為何柯要一直打臉自己。

賴品妤說，他們終究要回歸本業，像她身為立委就要針對民眾的需求來做回應、會勘，像今天來會勘的南港橋，目前的情況就是一旁台1線車流量大加上許多大型車輛行經，若沒有安全自行車道，對用路人來說非常危險。

對於柯文哲去年8月成立民眾黨後，身為黨主席的他疑似為省辦公室租金，讓黨部員工寄居在立法院黨團，且民眾黨每周三在立院黨團召開黨務會議，遭批無心市政、「寄生國會」。

賴品妤僅表示，希望大家都能回歸專業、好好拚市政，讓雙北民眾都能安心上下班。

民進黨立委賴品妤勸北市長柯文哲回歸專業、好好拚市政。記者胡瑞玲／攝影
民進黨立委賴品妤勸北市長柯文哲回歸專業、好好拚市政。記者胡瑞玲／攝影

賴品妤 柯文哲

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