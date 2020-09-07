北市府：22日起日租套房收居檢者 最高罰1.5萬

台北市副市長黃珊珊今天表示，22日起居家檢疫或隔離地點僅限防疫旅館、住居所或第三人無償提供的處所，違者將處建物所有權人最高1萬5000元罰鍰，並公布姓名及建物地址。

黃珊珊表示，為加大2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫清查力道，針對疑似日租套房收居家檢疫或居家隔離者，今天起公告，22日起，居家檢疫或居家隔離地點，僅限北市府核准的防疫旅館、住居所或第三人無償提供的處所。

黃珊珊說，若違反上述規定，衛生局將依「傳染病防治法」處建物所有權人新台幣3000元至1萬5000元罰鍰，也將公布姓名及建物地址。

北市府統計，截至9月1日，同一地址收住不同居家檢疫者5次以上，且非北市府核准的防疫旅館、住居所或第三人無償提供處所，總計有81筆地址，區域主要集中在交通樞紐或觀光客較常去的地方。

黃珊珊指出，7月初就發文給中央，希望中央針對收居檢者的營利日租套房研議罰則，但中央至今仍未回文。為杜絕病毒傳染可能，北市府已針對疑似日租套房收居家檢疫或居家隔離者訂立防疫措施，希望從源頭防堵，為北市防疫嚴格把關。