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北市天母智慧停車收費區上路 提供1935車格

中央社 / 台北7日電

北市停管處表示，天母地區共1935格智慧停車收費區今天上路，提供24小時停車格位即時資訊，以提升工作效能等優點。

台北市停車管理工程處表示，天母地區 （磺溪以東，台2甲線以西，外雙溪以北）共1935格收費汽車格位為智慧停車收費區，今天正式上路。

停管處說明，路邊智慧停車收費區收費格位設有車輛感測設施，可偵測車輛入停及駛離時間，現場並搭配開單員輸入車輛基本資料，開立智慧化停車繳費通知單。

民眾如收到智慧化停車繳費通知單，駛離車格10分鐘後，即可使用手機掃描智慧化停車繳費通知單上QR-CODE查詢停車資訊並可用智慧支付立即繳費，在12月31日前使用智慧支付，更可享9折優惠。

習慣使用現金繳費的民眾，可至四大超商多媒體機輸入車號查詢及列印繳費資訊，再持單至櫃檯繳費，已綁定銀行、電信業者代扣繳民眾，無須重新申請，停車資訊亦可透過掃描QR-CODE查詢。

為使民眾辨識智慧停車收費區，停管處於這區域範圍收費牌面桿件張貼「智慧停車收費區」告示貼紙，讓民眾能清楚辨識，實施前期將逐車夾單說明繳費資訊，民眾也可至停管處官網「路邊智慧停車收費區」專區查詢相關資訊。

停管處補充，停車格位建置智慧型感測設施，可彌補以往收費時段以外無即時停車資訊的困擾，全日即時停車資訊亦可作為大數據分析，使市府更精準地掌握各區域的停車資訊。

此外，路邊停車開單員屬勞力密集產業，配合智慧感測可提升開單效率，並減緩開單員巡場工作壓力，也可減少繞行造成的空氣污染，未來停管處將持續蒐集多方意見並逐步擴大至全市。

北市

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