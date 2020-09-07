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防疫不能出國 新北耶誕城規劃打造迪士尼場景

中央社 / 新北7日電

喜歡出國旅遊的民眾在防疫期間只能悶在台灣報復性旅遊，新北歡樂耶誕城今年規劃打造迪士尼的人物及場景，也希望讓民眾耳熟能詳的迪士尼主題音樂陪大家一起歡度耶誕。

新北市政府每年都會在年終舉辦歡樂耶誕城，不僅吸引大批人潮，更被國外列為知名景點，今年在舉辦寶可夢活動時得到不錯迴響，因此，今年歡樂耶誕城特別規劃打造迪士尼的人物及場景等重要元素。

市府表示，這次規劃將與美國迪士尼公司協商合作，不僅夜間有光雕秀外，經典人物白雪公主、愛麗絲夢遊仙境等角色都會出現四周，讓許多因新冠病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情無法出國的民眾也有偽出國的異國風浪漫感受。

新北市觀旅局長張其強說，以往的歡樂耶誕城多以市民廣場竹筍裝置藝術為夜晚主燈秀，但白天看起來就有些單調，因此，今年會把竹筍實體化成為最高的耶誕樹外，也會把耶誕城的規模往外擴大到府中商圈。

他表示，目前仍與美國迪士尼公司協商授權中，耶誕城開城時間仍未確定，預估活動將於11月中旬展開，同時，為彌補美國卡通人偶專業操偶師不能來台的遺憾，市府希望把大家耳熟能詳的迪士尼電影主題音樂及人偶、場景儘量「搬來新北」，以打造出更浪漫的耶誕城。

迪士尼 歡樂耶誕城

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