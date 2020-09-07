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獨／迪士尼要來了！ 新北歡樂耶誕城看得到

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北歡樂耶誕城今年將與「迪士尼」合作，不僅夜間有光雕秀外，連白天都有相關佈景，經典人物白雪公主、愛麗絲夢遊仙境等角色都會出現。圖／新北觀旅局提供
新北歡樂耶誕城今年將與「迪士尼」合作，不僅夜間有光雕秀外，連白天都有相關佈景，經典人物白雪公主、愛麗絲夢遊仙境等角色都會出現。圖／新北觀旅局提供

新冠肺炎疫情導致許多人出國計畫被配取消，迪士尼樂園更是許多台灣人出國首選，新北歡樂耶誕城今年首度與「迪士尼」合作，不僅夜間有光雕秀外，連白天都有相關布景，經典人物白雪公主、愛麗絲夢遊仙境等角色都會出現，直接把迪士尼搬到板橋。

2010年12月從台北縣升格為新北市，升格後的新北市每逢耶誕節都會在市府前的市民廣場舉辦歡樂耶誕城，每年都吸引大批人潮，近年來不斷增加舉辦範圍，甚至把周遭陸橋裝飾成燈光隧道，是知名打卡景點。

今年為新北市升格10周年，新北觀旅局擴大舉辦，決定找來迪士尼合作，白雪公主、愛麗絲夢遊仙境、小飛俠等多名人物角色都會出現，至於如何呈現，新北觀旅局長張其強則說，目前都還在規畫中。

歡樂耶誕城因與迪士尼合作，除了延長舉辦時間外，也把場景延伸至府中商圈，而市府前的光雕秀不再只是投影在市府大樓外牆，會以360度投影呈現，迪士尼人物的圖像與曲目都會在主燈秀出現。

張其強表示，過往的歡樂耶誕城多以夜晚的主燈秀，搭配周遭的燈飾呈現，今年盼能在白天就有耶誕節的氣氛，每年市府前透過投影成為耶誕樹的「竹筍裝置藝術」，今年可能會直接成為耶誕樹，迪士尼的人物也都會分布在歡樂耶誕城的各區。

迪士尼樂園最吸引人的就是遊行，是否能在板橋出現，張其強說，新冠肺炎疫情導致迪士尼人員無法出差，無法來台扮演迪士尼角色，除非疫情急速降溫，不過還保持希望，努力爭取中。

迪士尼 歡樂耶誕城

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