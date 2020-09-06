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要跳！去捷運站跳！ 新北境內捷運站後年添9座練舞場

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
板橋捷運站3號出口處練舞空間已進行優化，今日舉行開幕儀式。記者吳亮賢／攝影
板橋捷運站3號出口處練舞空間已進行優化，今日舉行開幕儀式。記者吳亮賢／攝影

板橋捷運站3號出口處每逢假日可見許多學生及街舞愛好者在此練舞，新北市府也與台北捷運公司合作，將場地優化，請來知名設計團隊設計拍照點，打造練舞空間意象。文化局表示，目前除板橋捷運站「507巷」及3號出口已規畫練舞空間，下半年也將在十四張站設置，預計明年可在新北境內捷運站打造9座練舞場地。

捷運板橋站3號出口處練舞空間優化後，今舉行開幕儀式，新北市府籌畫拍攝的實境街舞節目「FUN舞新北」也同步舉辦首映，由市長侯友宜親自到場主持，現場侯友宜也與學生舞者比畫起動作，雖然舞感有點「卡卡」，但學生依然熱情買單，大聲叫好。

侯友宜表示，學生舞者要在課業與社團中取得平衡，相當不容易，為了鼓勵他們追逐夢想，特別在板南線捷運板橋站B1(3號出口)打造街舞專屬空間，如今優化後更為舒適，並請來「3D冰層圖」幕後使者Ash Design壹肆設計操刀， 打造充滿藝術感的打卡點，讓大家拍照留念。

此外，除了目前的板橋捷運站「507巷」及3號出口練舞場地，新北市也將於境內捷運場地建構出9座便捷性高、舒適的練舞空間，預計2022年完成，並結合現有94個校園練舞空間給新北147個熱舞社團使用。

新北市年度街舞大賽「新北FUN街頭」今日也舉行總決賽及頒獎典禮，並舉辦全台首場霹靂舞奧運積分賽，台灣霹靂舞協會理事長連勝文也到場觀賽。

文化局表示，奧運霹靂舞積分賽女子青年組冠軍為許馥雅、男子青年組冠軍高嘉佑、女子成人組冠軍張雅涵、男子成人組冠軍Lilma；另排舞賽兒童組冠軍為HRC LADY GIRLS、排舞賽中學生組冠軍蘋果家族、排舞賽成人組冠軍HRC Hybrid Crew。

新北市長侯友宜(右)跟著舞者一起比畫街舞動作。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜(右)跟著舞者一起比畫街舞動作。記者吳亮賢／攝影
新北市年度街舞大賽「新北FUN街頭」今日舉行總決賽及頒獎典禮。記者吳亮賢／攝影
新北市年度街舞大賽「新北FUN街頭」今日舉行總決賽及頒獎典禮。記者吳亮賢／攝影
新北市年度街舞大賽「新北FUN街頭」今日舉行總決賽及頒獎典禮。記者吳亮賢／攝影
新北市年度街舞大賽「新北FUN街頭」今日舉行總決賽及頒獎典禮。記者吳亮賢／攝影
新北市年度街舞大賽「新北FUN街頭」今年結合全台首場霹靂舞奧運積分賽，台灣霹靂舞協會理事長連勝文(黑衣者)也到場觀賽。記者吳亮賢／攝影
新北市年度街舞大賽「新北FUN街頭」今年結合全台首場霹靂舞奧運積分賽，台灣霹靂舞協會理事長連勝文(黑衣者)也到場觀賽。記者吳亮賢／攝影

捷運 街舞

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