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搶搭淡海輕軌商機 在地商家推沿線遊程

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
淡海輕軌散散步推出90分鐘輕軌微導覽。圖／旅學堂提供
淡海輕軌散散步推出90分鐘輕軌微導覽。圖／旅學堂提供

淡海輕軌第一期藍海線將於年底通車，串起捷運紅樹林站至淡水漁人碼頭，提供區內交通及觀光旅遊的新選擇，有望吸引更多觀光人潮。在地文創工作室旅學堂也與在地商家合作，盤點沿線私房料理及景點，推出「淡海輕軌散散步」遊程，搶搭輕軌帶來的疫後商機。

淡海輕軌第一期綠山線2018年底通車，全線設置幾米公共藝術造景，吸引民眾搶拍；隨著第一期藍海線通車，將彌補沙崙地區大眾交通運輸缺乏的狀況，連結捷運與輕軌，直達漁人碼頭、淡海新地標「藍海橋」、金色水岸自行車道等景點。

旅學堂指出，以往淡海輕軌旅行多以幾米藝術為拍照重點，但其實沿線有許多人文地景，可認識不一樣的風景與在地老故事，因此規畫「淡海輕軌散散步」與「異人茶金-繪聚淡水幸福茶旅」兩種新玩法，翻轉遊客至淡水旅遊的經驗。

淡海輕軌散散步分別有90分鐘輕軌微導覽及150分鐘主題三選一遊程，除沿線導覽幾米藝術，還能深度走訪淡水風土，如黃家古厝、公司田溪、程氏古厝等，並品嘗龍眼花茶、阿娥排骨麵、50年代枝仔冰等私房料理，另還有清法戰爭遺址導覽，見證「滬尾戰役」光榮一頁。

異人茶金則以淡水出口茶葉絲路，復刻當年淡水國際港茶葉如金的懷舊體驗，重回日治淡水郡採集並製作滬尾茶，並透過漫畫、茶學、桌遊，與職人對話，品茗150年前台灣茶香，與現代生活連結。

清法戰爭遺址 「程氏古厝」。圖／旅學堂提供
清法戰爭遺址 「程氏古厝」。圖／旅學堂提供
淡海輕軌第一期綠山線2018年底通車，全線設置幾米公共藝術造景。圖／新北捷運公司提供
淡海輕軌第一期綠山線2018年底通車，全線設置幾米公共藝術造景。圖／新北捷運公司提供
淡水在地歷史建築「黃家古厝」。圖／旅學堂提供
淡水在地歷史建築「黃家古厝」。圖／旅學堂提供
淡水舊鎮50年代枝仔冰。圖／旅學堂提供
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淡海輕軌 淡水 漁人碼頭

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