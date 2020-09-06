淡海輕軌藍海線年底通車 議員籲重新檢討路寬

淡海輕軌第一期藍海線將在今年底通車，周邊景點包括淡水漁人碼頭、淡海新地標「藍海橋」，以及金色水岸自行車道，預計吸引更多遊客來此觀光。但市議員鄭宇恩指出，沙崙站周邊的中正路二段原為雙向四線道，輕軌軌道佔據兩車道後，卻沒有重新規畫，道路服務水準大打折扣，應重新檢討。

淡海輕軌綠山線2018年12月通車後，第一期藍海線預計於今年底通車，共有台北海洋大學站、沙崙站、淡水漁人碼頭站3座新車站，車站旁設有公車、Ubike等轉乘設施。

但鄭宇恩指出，位於沙崙站周邊的中正路二段，原本為雙向四線道，輕軌軌道佔據兩車道後卻沒有重新規畫，只要公車一靠站，後方的車輛就只能乾等，不僅道路服務水準大打折扣，安全性也極須提升，否則未來淡江大橋通車，問題恐將更嚴重。

鄭宇恩表示，市府應盡速調整道路配置，並積極與鄰近的國軍基地及央廣溝通，恢復原有雙向四線道，以維持原有道路服務水準；此外，部分號誌遭架空線遮蔽狀況，未來復舊應視現場狀況調整，人行道無障礙坡道也應視動線妥善規劃。

鄭宇恩也強調，在施工期間，路面修補、號誌更動甚至公車路線調整在所難免，但應按規定設置提醒及示警資訊，「提升交通便利性和促進地方發展是推展輕軌原意，相關規畫應該更完善，才能提高民眾行的便利。」

捷運局回覆，淡海輕軌第一期藍海線行經中正路二段部分，經評估後，目前車流量較少，縮減為雙向兩線道不至於影響道路服務水準，惟發生事故時較可能阻塞，已針對此狀況研擬各路段發生事故時的替代動線，並評估於近國軍基地及央廣一側設置兩處避車彎。