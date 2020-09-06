淡北道路說明會氣氛火爆 議員質疑、北市要求做好配套

為紓解台2線長期交通壅塞問題，行政院環保署今年1月15日通過淡北道路還停，本月5日及6日由新北市新工處召開地方說明會，當中不少民眾質疑地方交通將受到衝擊，北市交通局表示，已要求新北提出配套措施。北市議員黃郁芬提出4大問題，並直指北市府罔顧民意，而議員侯漢廷則表示，當初承諾淡江大橋蓋完再談，如今淡江大橋未蓋完，就決定蓋淡北道路，批評不該為了政績欺騙居民。

今日召開最後一場淡北道路說明會，仍無法解決民眾心中疑問及不滿，侯漢廷指出，應先完備好智慧交通、完善大度路、大業路及承德路等交通壅塞問題，但柯市府完全沒做就拍板淡北道路。

侯漢廷說，北市長柯文哲在2015年11月承諾，淡北道路要等淡海輕軌及淡江大橋蓋完後再談，但去年卻反悔，淡江大橋尚未完工，就決定蓋淡北道路。

未來隨著士北科技園區及關渡工業發展，交通問題更成隱憂。侯漢廷表示，淡北道路要蓋，但要準備好了再蓋，柯市府不該為了盲目達成興建的政績來欺騙淡水居民。

黃郁芬也提出淡北道路4大問題，包含不顧在地民意，草率通過審議；柯市府髮夾彎承諾跳票，規避議會監督；荒謬交通調控，無法解決壅塞問題；引入更多私人運具，違背大眾運輸發展導向。

黃郁芬表示，淡北道路在台北端的出口由兩線道縮減一線道，無法解決塞車問題，目前大度路、承德路至洲美快速道路十分壅塞，加上淡北道路，若無北投道路拓寬或分流等配套措施，將惡化塞車問題，「淡北道路根本是一條欺騙淡水居民、呼嚨北投士林居民的交通建設。」

黃郁芬也質疑，新北宣稱淡北道路的興建可提升大眾運輸的使用，「但多一條路到底是讓人覺得可以開車更方便，還是讓人更想使用大眾運輸？」新北若真想提升大眾運輸使用率，應增加淡海輕軌班次，而不是急著蓋路。

對此，北市交通局表示，針對淡北道路的興建，北市府已在環評審議階段，要求新北市府提出具體配套措施，包含進入台北市端，須在大度路及中央北路口設置地下穿越道，以及大度路及立德路口採高架穿越方式，並沿線設置阻隔設施，禁止淡北道路車流匯入關渡地區。

同時，北市府也提出提升大眾運輸使用率計畫，像是淡北道路增開跳蛙公車、台2線規畫往台北市公車專用道，以減少私人運具使用，以及淡北道路沿線設置交通監控設施，以利及時掌控車流狀控，適時啟動高乘載貨匝道儀控。

交通局表示，淡北道路目前由新北新工處辦理設計作業，北市府會確認上述配套措施皆納入工程設計及建立相關管理機制，後續工程提送都計審議及交通維持計畫時，也將審慎審查，確保有效降低對北投地區的交通影響。