新北都市重劃道 要求增寬設人車共道自行車道

新北市交通局針對市區內人行道有2.5公尺以上劃設人車共道自行車道，目前已劃設完畢，未來在都市計畫重劃時，會要求增寬人行道設立人車共道自行車道，而新北3條自行車通勤綠廊將佈設Moovo電動輔助自行車，北海岸台2線沿線自行車道，也正向中央持續爭取。

新北交通局長鍾鳴時說，新北雖沒有太多寬30公尺以上道路，未來都市重劃時，人行道必須留設人車共道自行車道，另外捷運系統工程完成時，道路復舊必須擴大人行道，市區內有完整行人及自行車道系統，才能發揮大眾運輸最後一哩路。

不過新北市區無法增設大型自行車道，鍾鳴時指出，淡水河、景美溪、大漢橋等高灘地自行車道，可透過車道穿越水門與捷運站連接，目前規劃板橋、新店及三重3條通勤綠廊，未來以高灘地的自行車專用道為主幹，繼續擴展路線。

鍾鳴時表示，有些人通勤騎乘在慢車道會緊張，騎乘在通勤路廊專屬車道相對安全，近期也會建置Moovo電動輔助自行車的站點，透過公共自行車站串連捷運站、、政府機關、學校等地。

另外中央也宣示2021年為自行車旅遊年，預在北海岸設立專用車道，鍾鳴時說，台2線萬里路段空間重新分配，有規劃出2側的自行車道，目前還在討論貢寮路段，現在淡水到萬里部分路段需要再修築，希望未來全線都是自行車道。