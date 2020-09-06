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彰化雜糧展售會新北板橋登場 雲林特產將是下一場

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
彰化雜糧展售會在新北板橋登場，新北市長侯友宜（左）、彰化縣長王惠美（右）大力促銷。記者施鴻基／攝影
彰化雜糧展售會在新北板橋登場，新北市長侯友宜（左）、彰化縣長王惠美（右）大力促銷。記者施鴻基／攝影

新北市政府與彰化縣政府今天在板橋Mega City大遠百舉辦「新北美味同樂匯」暨「彰化優糧，前進新北」國產雜糧聯合展售會，把彰化美味產地直送到板橋。2縣市長侯友宜、王惠美攜手行銷，希望大家能買回家，品嘗彰化優質作物。未來還將企畫雲林展售會。

彰化縣府帶來有機香菇等雜糧和羊乳等在地特色農產，並規畫DIY及套圈圈等趣味活動，邀請市民同樂及品嚐彰化限定好滋味。小農們展示自家生產的優質農產品，轉眼就銷售一空。

新北市長侯友宜表示，市府藉「新北美味同樂匯」這個特產大平台，匯集全台灣各縣市的美味，邀請民眾「歡喜呷好料」。今天首場展售會邀請彰化農特產進駐大遠百精品百貨。

他說，彰化是全國雜糧產量最多、最優質的地方，無論大麥、蕎麥、花等生雜糧都值得品嘗。新北有40多萬的彰化同鄉，想念故鄉買回品嘗，展售收入會用來興建身心障礙者的房舍，還能做公益，「大家千萬不能空手回家」。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣地理條件好，各式雜糧香味撲鼻且營養豐富，用彰化雜糧做成的麵包及點心，滋味大勝進口雜糧，讓人欲罷不能。

新北市農業局長李玟表示，新北是全台最大的消費地，擁有400萬的消費人口，藉「新北美味同樂匯」行銷企畫，將匯集全台各地優鮮美味直送新北，讓市民能享用全台各地優良、便宜的新鮮農產品。

彰化雜糧展售會在新北板橋登場，不少人購買。記者施鴻基／攝影
彰化雜糧展售會在新北板橋登場，不少人購買。記者施鴻基／攝影
彰化雜糧展售會在新北板橋登場，新北市長侯友宜（左）、彰化縣長王惠美（右）大力促銷。記者施鴻基／攝影
彰化雜糧展售會在新北板橋登場，新北市長侯友宜（左）、彰化縣長王惠美（右）大力促銷。記者施鴻基／攝影

侯友宜

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