銜接市區、河濱自行車道 北市10年計畫南港今年先動工

台北市柯文哲今前往「2020台北市城市盃繞圈賽」時指出，北市將規畫「10年自行車路網計畫」，只要寬度達30公尺以上道路，將設置自行車專用道。北市交通局長陳學台指出，河濱公園已建置完成，但部分來往市區及河濱自行車道的路線中斷，目前已列出10條可行性道路，確定後將召開說明會與民眾溝通、說明。

陳學台表示，10年自行車路網計畫是針對北市現有自行車路網，在銜接水門、河濱自行車道中斷部份進行銜接，初步優先評估30公尺以上道路來規畫自行車道，在進行人行步道改善工程時一併設置。

目前已列出10條可行性道路，其中，南港區經貿一路及經貿二路確定會在今年底前繪設自行車專用道，其他路線還在研議當中，確認後會先召開說明會與民眾溝通再進行施工。

在規畫市區道路繪設自行車專用道時，也會結合捷運、YouBike站，讓民眾在銜接上更加便利，完工後民眾就能騎乘自行車暢遊來往市區及河濱自行車道。

另外，針對台北大縱走結合河濱自行車道規畫，北市體育局表示，目前已與觀傳局、工務局大地處等相關單位進行研議。

大地處道路步道科長陳彥成指出，為打造台北運動城市，初步規畫結合山河的「兩鐵」運動步道，沿著92公里的環生步道到捷運動物園站，租借YouBike後再騎乘長約38公里的河濱自行車道，一路行經圓山、關渡，總長130公里，預計明年5月將設置河濱公園指示系統。