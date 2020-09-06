查緝濫用山坡地 公所人員遭放狗追、還被黑衣人盯哨

新北市林口區總面積54平方公里，山坡地面積高達84%，為守護山林不被濫砍、濫用，林口區公所不定時派員巡查，但過程中不但遭遇非法業者放狗追，還被全身刺青的黑衣人「盯哨」，每次行動都扛著相當大的壓力，不過一年內共查報違規29件，裁罰27件，裁罰率9成3，傑出表現榮獲今年「坡地金育獎」。

林口區長藍品畯指出，林口山坡地面積遼闊，為了守護坡地環境與水土保持管理工作，除了同仁定期巡查，民眾、里長、派出所巡邏通報外，還運用智能科技，透過空拍機與地籍圖資比對，強化巡查效能，光去年衛星變異點即通報72筆。

經建課長鄭舒文表示，同仁一接獲通報，便要立即趕往現場，查看過程不但遭遇看門犬追逐、甚至還有不少黑衣人環視，或是非法業者遺棄機具逃跑等狀況，近期印象最深刻的是，去年底新北環境重案組成功破獲林口一宗棄置化骨水案，該址也正是同仁多次查報有違法使用的地點，共同杜絕違法使用的狀況。

林口區公所也提醒，民眾若有山坡地整地或農用除草等需求，須向農業局申請，避免受罰，另民眾如有發現山坡地疑似違規使用的狀況，可以向公所或警察局等單位通報，一起守護美麗山林。