陽明山擎天崗水牛攻擊事件頻傳 未來擬開放領養

陽明山擎天崗草原及水牛群為北台灣知名景點，近年卻因水牛攻擊民眾事件頻傳，牛群去留引發討論。陽明山公園管理處坦承，去年委託專家學者進行「擎天崗野化水牛族群」調查，提出領養或送養建議，陽管處也有意移轉部分水牛，已有農耕團體願意領養，但涉及草原景觀維護與牛群結構等，仍須研議。

陽管處發言人張順發指出，陽明山主要有3大牛群，分別位於擎天崗、磺嘴山、石梯嶺。擎天崗過去有30至33隻，今年有約38隻、磺嘴山近28隻、石梯嶺約16隻，共約82隻，比往年增加不少。

張順發表示，陽明山牛隻數量時有波動，但幅度不大，疑因去年暖冬，今年數量才明顯增加。

張順發說，目前有農耕團體有意願領養水牛，但須具備足夠空間及經驗，若條件符合又願意扶植農耕水牛文化，開放送養或領養或為一種不錯的合作。不過，實際送養或領養的牛齡大小及數量還須觀察。

由於擎天崗草原是靠牛群吃草、踩踏而成，若牛群全數開放領養，恐讓芒草大舉入侵，最快10年草原景觀將消失，但若改以人工除草，每年至少須編列120萬元預算，究竟該留多少水牛，陽管處也須討論。

未來擎天崗水牛擬開放領養，有遊客失望地說，去擎天崗就是想看牛群；也有人認為，人類侵害野生牛群生活環境應檢討，農耕水牛文化想法很好，但可能會失敗。

湖山里長李秋霞說，擎天崗水牛是「天然割草機」，若開放領養，擎天崗草原恐變調。她認為，人與牛之間安全距離及正確相處觀念的宣導最重要，不過度打擾，生態攻擊事件就不會頻傳。

另外，因新北市一度考慮拍賣河濱放養的水牛惹議，陽管處指出，新北水牛有飼主飼養，可依照動保法處理、拍賣，但陽明山為無主野牛，無法拍賣，但可討論是否開放認養。