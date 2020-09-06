北市開辦免費移工照顧失智課程 語言技巧備餐為3大困擾

為增進外籍移工對失智症的專業照顧技巧與提升照顧品質，台北市勞動力重建運用處開設免費失智症照顧訓練課程，課程內容從認識失智症、居家生活照護、餐食準備訣竅，三面向提升失智症照顧品質，現已開放報名。

勞動局長陳信瑜表示，截至今年7月，北市社福類移工為4萬2784人，另外，北市近5成長照家庭仰賴移工照顧，但語言不通、照顧技巧、備餐困擾是移工家庭常遇到的問題，重建處開設5場免費的「外籍移工失智症照顧訓練」課程，讓外籍移工對「失智照顧」有更多認識，進而增進專業照顧技巧、提升照顧品質。

重建處表示，透過訓練課程能教導移工正確且清楚反應與被看護人間的溝通及照顧情形，並帶領勞雇雙方在課程中共同擬定照顧計畫，提升照顧品質。此外，為便利聘僱家庭與外籍移工共同參與，課程進行期間，也會提供專人照顧長者，讓聘僱家庭及外籍移工能更安心的投入課程。

重建處提到，北市府去年開辦的照顧訓練課程受到極高評價，許多聘僱移工家庭的雇主及移工，去年上完課後，都表示課程相當受用，雙方也能在照顧上達成共識，互助擬定照顧計畫，成為長照路上的新家人。

這次的課程將邀請耕莘護專、日照機構督導、專業營養師、失智症等具臨床實務經驗的專業講師及社工，從失智症的「行為」、「居家生活照顧」及「生活飲食與餐食準備訣竅」三面向切入，幫助移工認識失智症的類型與症狀，確立正確失智症照顧知能，調整照顧技巧。

重建處表示，「居家生活照顧」和「餐食準備訣竅」課程，也將透過實際演練學習如何以簡單的小活動帶領或改變餐食烹調方式，也讓移工間有交流機會。