聽新聞
test
0:00 / 0:00
開學前啟用新普通教室 侯友宜視察新埔國小第2期工程
新北市府正推動10所學校老舊校舍改建工程，市長侯友宜今天視察開學前才啟用新普通教室的板橋新埔國小，了解改建工程進度，要求施工團隊務必如期如質完工，讓老舊校舍煥然一新，展現社區新風貌。
新埔國小位在板橋市中心，校舍使用超過45年，老舊且評估耐震能力不足，市府2015年起分期整建。2018年完成新埔國小第1期校舍改建工程，第2期工程同年8月開工，目前施做結構體工程，預計明年4月和三重光榮國小改建工程同時完工。
施工單位新建工程處表示，校舍第2期整建包括地上5層的普通教室、綜合球場、圖書館、操場等，以及幼兒教室和可供新埔國中、小學童3300人餐食的自立廚房，同時興建有417個汽車格及76個機車格的地下停車場，解決互助街、陽明街及周邊停車問題。
工務局表示，第1階段拆除原部分校舍，興建普通教室及綜合大樓各1棟及停車場；第2階段再拆除剩餘校舍，持續施施做操場及景觀工程。其中舊校舍拆除工程已利用暑假期間完成，避免影響學生上課。
教育局表示，老舊校舍整建迄今已完成45案整建工程，目前施工中有板橋新埔、中山國小、三重區興穀、光榮、五股更寮和新莊民安國小等10校。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言