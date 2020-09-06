開學前啟用新普通教室 侯友宜視察新埔國小第2期工程

新北市府正推動10所學校老舊校舍改建工程，市長侯友宜今天視察開學前才啟用新普通教室的板橋新埔國小，了解改建工程進度，要求施工團隊務必如期如質完工，讓老舊校舍煥然一新，展現社區新風貌。

新埔國小位在板橋市中心，校舍使用超過45年，老舊且評估耐震能力不足，市府2015年起分期整建。2018年完成新埔國小第1期校舍改建工程，第2期工程同年8月開工，目前施做結構體工程，預計明年4月和三重光榮國小改建工程同時完工。

施工單位新建工程處表示，校舍第2期整建包括地上5層的普通教室、綜合球場、圖書館、操場等，以及幼兒教室和可供新埔國中、小學童3300人餐食的自立廚房，同時興建有417個汽車格及76個機車格的地下停車場，解決互助街、陽明街及周邊停車問題。

工務局表示，第1階段拆除原部分校舍，興建普通教室及綜合大樓各1棟及停車場；第2階段再拆除剩餘校舍，持續施施做操場及景觀工程。其中舊校舍拆除工程已利用暑假期間完成，避免影響學生上課。