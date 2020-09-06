侯友宜：「民之所欲、常在我心」當前把事情做好最重要

新北市長侯友宜上午出席國民黨全代會，他認為國民黨要接地氣，「民之所欲、常在我心」，很多未來的事情，現在都不要去想，也不要去判斷，把握當前，扮演好自己角色，把事情做好最重要。

侯友宜上午有出席國民黨全代會，他說，國民黨最重要要跟所有的基層民眾接地氣，知道他們在想什麼，為他們做事情、認真打拚、團結在一起，這才是應有的態度。

他說，每個人要把自己的角色做好，新北市他做市長，就是把市民需要的做好最重要，每個人扮演好自己角色，然後接地氣跟民眾並肩作戰，「民之所欲、常在我心」，認真打拚做事、團結在一起，這樣子台灣、中華民國，才有機會自立自強。

至於是否爭取下屆黨主席。侯友宜說，他現在是新北市長，把角色做好才是最重要，是當前最重要的一件事。

對立委蔣萬安可能參選台北市長，是否有勝算。他則表示，很多未來的事情，現在都不要去想，也不要去判斷，好好的把握當前，把事情做好最重要。