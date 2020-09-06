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線上遊戲學習平台捐500組帳號 助新北偏鄉生「玩閱讀」

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市教育局與PaGamO素養品學堂合作，捐贈學習帳號供新北市16所偏鄉學校學生免費使用。圖／新北市教育局提供
新北市教育局與PaGamO素養品學堂合作，捐贈學習帳號供新北市16所偏鄉學校學生免費使用。圖／新北市教育局提供

為提升偏鄉學童閱讀能力，PaGamO素養品學堂捐贈市價約500萬元的500組學習帳號，提供新北市16所偏鄉學校學生免費使用一年，學生可化身遊戲內的角色，完成指定閱讀任務或自主練習，就可佔領新領土，透過競賽方式，在遊戲世界中樂玩閱讀。

新北市教育局指出，109學年度首度辦理數位科技輔助閱讀理解素養教學試辦計畫，PaGamO捐贈的500組學習帳號，將提供給16所偏鄉國小的4到6年級學生免費使用一年，明日起針對試辦學校召開說明會。

教育局長張明文表示，新北市今年起推動閱讀教育4.0，正式進入智慧閱讀時代，透過數位科技、大數據，讓孩子用更聰明、有效率的方式閱讀，透過線上遊戲學習平台，讓偏鄉學生透過網路及數位科技，跨界、跨境、跨時空取得閱讀資源，消弭城鄉數位落差。

三和國小校長陳紹賓表示，偏鄉孩子在課後的閱讀資源非常不足，學習帳號讓孩子在課後及假日只要透過電腦、手機與平板，就可以上網閱讀，不僅強化應用數位科技自主學習的能力，也讓孩子在刺激挑戰的答題過程中，應用檢索、推論、詮釋整合等閱讀理解能力。

教育局表示，學生進入學習平台後，可選擇各種喜歡的角色，每個角色都有特殊能力，且都有專屬的領地，完成指定閱讀學習任務或進行自主練習，就可以佔領新的土地，隨著完成任務越多累積積分，可用來換取道具、防禦領地，以遊戲、競賽等趣味學習方式，樂玩閱讀；此外教師也可從平台的學習中心觀看學生的閱讀歷程與答題分析，即時掌握學習歷程，調整教學策略。

新北市教育局與PaGamO素養品學堂合作，捐贈學習帳號供新北市16所偏鄉學校學生免費使用。圖／新北市教育局提供
新北市教育局與PaGamO素養品學堂合作，捐贈學習帳號供新北市16所偏鄉學校學生免費使用。圖／新北市教育局提供

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