柯文哲宣布10年自行車網計畫 30米以上道路規劃專用道

自行車運動越來越夯，北市府斥資1800萬，在觀山河濱公園打造首座自由車公路賽練習場。首場「2020台北市城市盃繞圈賽」今天登場，市長柯文哲也宣布，台北市自行車政策將規劃10年自行車路網，只要是寬度達30公尺以上道路，將規劃自行車專用道。另外，市府也會將河濱自行車道與台北大縱走整合，打造成運動城市。

柯文哲今天一早出席「2020台北市城市盃繞圈賽」活動，並換上車衣試騎體驗新完工的公路賽練習場地，柯文哲說，台北市兩個很夯的運動就是路跑及自行車，其中路跑因活動太多，每年要限制市區路跑只能有十場；至於自行車無封路問題，但常有專業的自由車選手抱怨，北市沒有一個專用的公路賽練習場地，這次北市府斥資1800萬元，將場地設計有連續過彎，髮夾彎等，符合公路賽會路況，不僅給選手，也開放給市民使用。

柯文哲也宣布，台北市未來幾年將陸續推動自行車相關建設，包括YouBike1.0升級為2.0，站體由400站升級至1200個站，等預算議會通過就會馬上執行。另外，台北市三橫三縱之後，因施工困擾，就沒有相關路網規劃，他已指示交通局規劃10年自行車路網，只要是30公尺以上道路，若還沒有自行車道的路段，就會分期施工將專用道導入。

柯文哲說，YouBike2.0達1200站，加上自行車道，自行車作為台北市公共運輸最後一哩，就會達到功能，河濱自行車道也會繼續規劃。

柯文哲表示，台北市也會將環山步道的台北大縱走，及河濱的自行車道連結，靠山邊走山路，到淡水河邊騎自行車，將登山步道與自行車道整合起來，打造運動城市是北市府的重要目標。台北市也會繼續舉辦重大國際賽事，包括今年自行車環台賽、12月台北馬拉松。

柯也說，台北市正在爭取2025年世界少年運動會、 2026世界同志運動會，希望透過國際賽事舉辦， 目標還是亞運及奧運，會將城市的運動基礎做到更好。