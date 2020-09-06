快訊

日職／張奕第四場先發 生涯首戰樂天力拚第二勝

影／總統「真心換絕情！」陳昌輝手拿豬心反對美豬進口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲宣布10年自行車網計畫 30米以上道路規劃專用道

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲宣布，台北市自行車政策將規劃10年自行車網，只要是寬度達30公尺以上道路，將規劃自行車專用道。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲宣布，台北市自行車政策將規劃10年自行車網，只要是寬度達30公尺以上道路，將規劃自行車專用道。記者林麗玉／攝影

自行車運動越來越夯，北市府斥資1800萬，在觀山河濱公園打造首座自由車公路賽練習場。首場「2020台北市城市盃繞圈賽」今天登場，市長柯文哲也宣布，台北市自行車政策將規劃10年自行車路網，只要是寬度達30公尺以上道路，將規劃自行車專用道。另外，市府也會將河濱自行車道與台北大縱走整合，打造成運動城市。

柯文哲今天一早出席「2020台北市城市盃繞圈賽」活動，並換上車衣試騎體驗新完工的公路賽練習場地，柯文哲說，台北市兩個很夯的運動就是路跑及自行車，其中路跑因活動太多，每年要限制市區路跑只能有十場；至於自行車無封路問題，但常有專業的自由車選手抱怨，北市沒有一個專用的公路賽練習場地，這次北市府斥資1800萬元，將場地設計有連續過彎，髮夾彎等，符合公路賽會路況，不僅給選手，也開放給市民使用。

柯文哲也宣布，台北市未來幾年將陸續推動自行車相關建設，包括YouBike1.0升級為2.0，站體由400站升級至1200個站，等預算議會通過就會馬上執行。另外，台北市三橫三縱之後，因施工困擾，就沒有相關路網規劃，他已指示交通局規劃10年自行車路網，只要是30公尺以上道路，若還沒有自行車道的路段，就會分期施工將專用道導入。

柯文哲說，YouBike2.0達1200站，加上自行車道，自行車作為台北市公共運輸最後一哩，就會達到功能，河濱自行車道也會繼續規劃。

柯文哲表示，台北市也會將環山步道的台北大縱走，及河濱的自行車道連結，靠山邊走山路，到淡水河邊騎自行車，將登山步道與自行車道整合起來，打造運動城市是北市府的重要目標。台北市也會繼續舉辦重大國際賽事，包括今年自行車環台賽、12月台北馬拉松。

柯也說，台北市正在爭取2025年世界少年運動會、 2026世界同志運動會，希望透過國際賽事舉辦， 目標還是亞運及奧運，會將城市的運動基礎做到更好。

延伸閱讀

開放含瘦肉精豬肉進口 柯文哲：最後誰會買？就是窮人

民眾黨扎根花蓮 立委邱臣遠設服務處

民眾黨插旗東部頻挖藍牆角？柯文哲：好的人才都要招募

美豬訂部位最大殘留容許值　柯文哲：如何管理要講清楚

相關新聞

柯文哲宣布10年自行車網計畫 30米以上道路規劃專用道

自行車運動越來越夯，北市府斥資1800萬，在觀山河濱公園打造首座自由車公路賽練習場。首場「2020台北市城市盃繞圈賽」今...

北市四維路全面更新 打造東區商圈友善行人環境

台北市政府除了維護與多數民眾相關的通衢大道外，也會針對破損嚴重的巷弄進行道路更新，近期北市新工處於大安區完成四維路溝蓋及...

李婉鈺臉書秀美照 近5千粉絲按讚但抗議：放開那隻手！

新北前市議員李婉鈺今年在台北市選立委失利後，雖沈寂一段時間，但也不時在社群軟體更新近況，昨天她在臉書大方分享一張照片，小...

北市公共網路升級5G？仍須考量CP值

智慧城市已成為城市現代化及競爭力重要指標，對於5G登場，以及4G吃到飽普及，未來免費無線網路是否仍要花錢建置或退場，資訊...

Taipei Free使用創新高 追劇、占用會被斷線

台北公眾區免費無線上網（Taipei Free）2011年啟用，從3G提升至4G，據市府統計，今年1月至7月，平均每月8...

環大台北自行車賽 癌友組隊挑戰

「2020環大台北自行車挑戰」昨天清晨從新北市板橋第一運動場出發，來自全台超過1800名騎士接受挑戰，路線有100公里運...

陽明山、大屯山補給站 三芝興華鐵馬驛站啟用

新北市舊國軍基地改建的三芝興華鐵馬驛站昨天啟用，市長侯友宜表示，這是陽明山、大屯山系車友的舒適補給站，還有坦克車可以合照...

台北卡點字版愛心卡 月底才推出

台北卡9月1日起推出第三代敬老、愛心卡，台北市長柯文哲8月時曾預告，愛心卡上將有點字設計，不料新版卡面卻不見這項設計。視...

北捷年撿悠遊卡6萬張 3年「賺」1600多萬

台北捷運每天平均運量達200萬人次，遺失物數量也驚人，一年單是遺失在捷運站的悠遊卡就有近6萬張。其中從2016至2018...

淡北道路 車塞北市？前交通局長聲明反對

淡北道路第二階段環境影響評估報告6月審查通過，新北市政府昨天和今天在雙北連辦4場說明會。北市前交通局長濮大威昨發聲明表達...

怪異飛碟球出現北海岸 疑學術單位調查海廢流向

在北部海域淨灘多年的「動手愛台灣」發起人陳信助，今天在萬里翡翠灣附近一處沙灘清海廢勘查現場時，在岸邊發現一顆怪異的塑膠球...

日新威秀戲院將拆 顏水龍壁畫能再「旭日東昇」？

西門町日新威秀戲院因要都更，9月8日將停業，戲院內由台灣前輩藝術家顏水龍1966年創作的壁畫「旭日東昇」，命運引起文資界關注。日新威秀雖表示將切下壁畫移到別地，但切除手法是否完善及去向都還未知，文資人士呼籲台北市府文化局應予協助。

熱門新聞

金門中秋包船來了！搭1趟只要500元想搭動作要快

台南神秘國度哈赫納爾森林 百年大樟木令人震撼

罷免陳致中總部今天成立 發起人士有信心達到罷免投票

0.5公斤11元 廢乾電池回收限時加碼優惠

龜山島變了 專家：地震致溫泉湧出 形成牛奶海

響應國民體育日 金門辦太武山登山超熱烈約2千人參與

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。