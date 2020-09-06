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北市四維路全面更新 打造東區商圈友善行人環境
台北市政府除了維護與多數民眾相關的通衢大道外，也會針對破損嚴重的巷弄進行道路更新，近期北市新工處於大安區完成四維路溝蓋及路面修繕作業，更新共長1916平方公尺路面及277公尺長溝蓋，讓用路人行走更順暢。
新工處養護工程隊長張泰昌表示，四維路（仁愛圓環至四維路76巷）周邊包含東區商圈、仁愛醫院、復興中學、仁愛國小吉各式美食餐廳，平日不僅作為民眾通勤主要道路之一，假日更湧入大量聚餐休閒的人潮。
新工處養護隊6分隊長蔡府剛也指出，此工程為分隊辦理大安文山區路寬8公尺以下道路更新範圍，採分年度分街廓接續施工，去年已進行信義路至四維路76巷路段的溝蓋及路面更新，今年接續辦理同一巷道更新作業。
施工方式採街廓式更新，接續將須更新的破損路段逐步翻修，同時將老舊的預鑄溝蓋更新為場鑄式溝蓋，更考量路面統一高度讓用路人行駛更加平順，以及復舊標線型人行道，打造友善行人、行車環境。
大安區德安里長蔡明宗表示，四維路多年未更新，路面破損、預鑄溝蓋鬆動聲響擾民，標線型人行道也破碎不平整，此次工程逐步快速更新道路，提供用路人平順道路。
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