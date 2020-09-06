聽新聞
test
0:00 / 0:00
李婉鈺臉書秀美照 近5千粉絲按讚但抗議：放開那隻手！
新北前市議員李婉鈺今年在台北市選立委失利後，雖沈寂一段時間，但也不時在社群軟體更新近況，昨天她在臉書大方分享一張照片，小露性感，擁入近5千粉絲按讚，網友驚呼「太漂亮了」、「水喔」、「身材真好」、「太心機了這件衣服」；不過網友對李婉鈺右手擋住視線，則紛紛表示：「手拿開啦」、「手擋到了啦」、「放開那隻手」、「可以把手移開嗎 ？」
李婉鈺2020立委選舉參選台北市第一選區，挑戰立委吳思瑤，未順利當選，今年5月重新申請加入民進黨，8月遭黨中央否決；李婉鈺說，不論最終結果如何，她為台灣打拚的腳步一樣不會停止，她熱愛台灣、以身為台灣人為榮，相信一個愛台灣、愛民主的人，不論在什麼位置，都不會被辜負的。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言