快訊

屏東鹽埔漁港凌晨再傳火燒船 2艘漁船遭燒毀

現場重現／因觸身球動手出拳 鷹俠是史上第一人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李婉鈺臉書秀美照 近5千粉絲按讚但抗議：放開那隻手！

聯合報 / 記者袁志豪／即時報導
李婉鈺昨天在臉書大方分享一張照片，小露性感，擁入近5千粉絲按讚。圖／翻攝自「李婉鈺的園地」臉書粉絲團
李婉鈺昨天在臉書大方分享一張照片，小露性感，擁入近5千粉絲按讚。圖／翻攝自「李婉鈺的園地」臉書粉絲團

新北前市議員李婉鈺今年在台北市選立委失利後，雖沈寂一段時間，但也不時在社群軟體更新近況，昨天她在臉書大方分享一張照片，小露性感，擁入近5千粉絲按讚，網友驚呼「太漂亮了」、「水喔」、「身材真好」、「太心機了這件衣服」；不過網友對李婉鈺右手擋住視線，則紛紛表示：「手拿開啦」、「手擋到了啦」、「放開那隻手」、「可以把手移開嗎 ？」

李婉鈺2020立委選舉參選台北市第一選區，挑戰立委吳思瑤，未順利當選，今年5月重新申請加入民進黨，8月遭黨中央否決；李婉鈺說，不論最終結果如何，她為台灣打拚的腳步一樣不會停止，她熱愛台灣、以身為台灣人為榮，相信一個愛台灣、愛民主的人，不論在什麼位置，都不會被辜負的。

新北前市議員李婉鈺今年在台北市選立委失利後，雖沈寂一段時間，但也不時在社群軟體更新近況。圖／翻攝自「李婉鈺的園地」臉書粉絲團
新北前市議員李婉鈺今年在台北市選立委失利後，雖沈寂一段時間，但也不時在社群軟體更新近況。圖／翻攝自「李婉鈺的園地」臉書粉絲團
新北前市議員李婉鈺今年在台北市選立委失利後，雖沈寂一段時間，但也不時在社群軟體更新近況。圖／翻攝自「李婉鈺的園地」臉書粉絲團
新北前市議員李婉鈺今年在台北市選立委失利後，雖沈寂一段時間，但也不時在社群軟體更新近況。圖／翻攝自「李婉鈺的園地」臉書粉絲團

李婉鈺

延伸閱讀

民眾黨扎根花蓮 立委邱臣遠設服務處

為神豬請命 動保團體籲即刻開罰飼養戶

為神豬落淚 吳思瑤：應停止不人道虐養

盼搶救瀕死陽明山青邨櫻花王 居民嘆軍方遷離園區荒廢

相關新聞

李婉鈺臉書秀美照 近5千粉絲按讚但抗議：放開那隻手！

新北前市議員李婉鈺今年在台北市選立委失利後，雖沈寂一段時間，但也不時在社群軟體更新近況，昨天她在臉書大方分享一張照片，小...

北市公共網路升級5G？仍須考量CP值

智慧城市已成為城市現代化及競爭力重要指標，對於5G登場，以及4G吃到飽普及，未來免費無線網路是否仍要花錢建置或退場，資訊...

Taipei Free使用創新高 追劇、占用會被斷線

台北公眾區免費無線上網（Taipei Free）2011年啟用，從3G提升至4G，據市府統計，今年1月至7月，平均每月8...

環大台北自行車賽 癌友組隊挑戰

「2020環大台北自行車挑戰」昨天清晨從新北市板橋第一運動場出發，來自全台超過1800名騎士接受挑戰，路線有100公里運...

陽明山、大屯山補給站 三芝興華鐵馬驛站啟用

新北市舊國軍基地改建的三芝興華鐵馬驛站昨天啟用，市長侯友宜表示，這是陽明山、大屯山系車友的舒適補給站，還有坦克車可以合照...

台北卡點字版愛心卡 月底才推出

台北卡9月1日起推出第三代敬老、愛心卡，台北市長柯文哲8月時曾預告，愛心卡上將有點字設計，不料新版卡面卻不見這項設計。視...

北捷年撿悠遊卡6萬張 3年「賺」1600多萬

台北捷運每天平均運量達200萬人次，遺失物數量也驚人，一年單是遺失在捷運站的悠遊卡就有近6萬張。其中從2016至2018...

淡北道路 車塞北市？前交通局長聲明反對

淡北道路第二階段環境影響評估報告6月審查通過，新北市政府昨天和今天在雙北連辦4場說明會。北市前交通局長濮大威昨發聲明表達...

怪異飛碟球出現北海岸 疑學術單位調查海廢流向

在北部海域淨灘多年的「動手愛台灣」發起人陳信助，今天在萬里翡翠灣附近一處沙灘清海廢勘查現場時，在岸邊發現一顆怪異的塑膠球...

日新威秀戲院將拆 顏水龍壁畫能再「旭日東昇」？

西門町日新威秀戲院因要都更，9月8日將停業，戲院內由台灣前輩藝術家顏水龍1966年創作的壁畫「旭日東昇」，命運引起文資界關注。日新威秀雖表示將切下壁畫移到別地，但切除手法是否完善及去向都還未知，文資人士呼籲台北市府文化局應予協助。

新北今明開淡北道路說明會 強調送審通過才施工

淡北道路第二階段環境影響評估報告6月1日審查通過，新北市新建工程處9月5、6日分別在關渡區民活動中心、北投區民活動中心、...

小花蔓澤蘭全國防治日 新北集結「小花終結者」除綠癌

小花蔓澤蘭俗稱「綠癌」，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為世界百大外來入侵種，新北市農業局今在土城淨慈寺後山號召「新北小...

熱門新聞

金門中秋包船來了！搭1趟只要500元想搭動作要快

台南神秘國度哈赫納爾森林 百年大樟木令人震撼

罷免陳致中總部今天成立 發起人士有信心達到罷免投票

這可不是存錢桶！4隻普度大豬公送家扶 分切傷腦筋

響應國民體育日 金門辦太武山登山超熱烈約2千人參與

「只剩90天可活」醫護爆是酒醉路倒常客 光線粉專道歉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。