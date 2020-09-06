李婉鈺臉書秀美照 近5千粉絲按讚但抗議：放開那隻手！

新北前市議員李婉鈺今年在台北市選立委失利後，雖沈寂一段時間，但也不時在社群軟體更新近況，昨天她在臉書大方分享一張照片，小露性感，擁入近5千粉絲按讚，網友驚呼「太漂亮了」、「水喔」、「身材真好」、「太心機了這件衣服」；不過網友對李婉鈺右手擋住視線，則紛紛表示：「手拿開啦」、「手擋到了啦」、「放開那隻手」、「可以把手移開嗎 ？」

李婉鈺2020立委選舉參選台北市第一選區，挑戰立委吳思瑤，未順利當選，今年5月重新申請加入民進黨，8月遭黨中央否決；李婉鈺說，不論最終結果如何，她為台灣打拚的腳步一樣不會停止，她熱愛台灣、以身為台灣人為榮，相信一個愛台灣、愛民主的人，不論在什麼位置，都不會被辜負的。 新北前市議員李婉鈺今年在台北市選立委失利後，雖沈寂一段時間，但也不時在社群軟體更新近況。圖／翻攝自「李婉鈺的園地」臉書粉絲團 新北前市議員李婉鈺今年在台北市選立委失利後，雖沈寂一段時間，但也不時在社群軟體更新近況。圖／翻攝自「李婉鈺的園地」臉書粉絲團