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怪異飛碟球出現北海岸 疑學術單位調查海廢流向
在北部海域淨灘多年的「動手愛台灣」發起人陳信助，今天在萬里翡翠灣附近一處沙灘清海廢勘查現場時，在岸邊發現一顆怪異的塑膠球體，外觀就像一顆飛碟球，帶回清洗時，剛好被一名開船的鄰居看到，告知是之前中央某學術單位委託他們載去北方三島丟的，為調查海流流向。下午該學術單位就派人領回，但沒有多做說明。
陳信助說，今天上午他在萬里的一處海灘上撿到一顆很奇怪的海廢，並撿拾幽靈魚網，在出海水口發現一顆很奇怪的海廢，外型很像飛碟的塑膠的球體，而很新，他在海大設有一處海廢教育展示基地，因此帶回家處理。
陳信助表示，這個球體是橘色的，但上面沒有任何標示的文字，只有一些像編號、數字，外觀完全看不出是什麼，也不知是屬何單位所有，就是堆積在海洋廢棄物中的一件物體。
陳信助還說，事情就是這麼巧，當他正當我在沖洗時，有一位開船的鄰居過來看他在洗啥，一看這顆他說，這是他們之前在北方3島所放的10顆某學術單位測試海流流速跟流向的衛星定位儀， 陳信助直說「怎麼哪麼巧」。
下午這個學術單位在下午立即派人到他家把東西拿走，但並沒有多解釋，只說是調查海廢流向的東西。
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