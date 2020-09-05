新北今明開淡北道路說明會 強調送審通過才施工

淡北道路第二階段環境影響評估報告6月1日審查通過，新北市新建工程處9月5、6日分別在關渡區民活動中心、北投區民活動中心、永新區民活動中心及北投區關渡國中舉辦4場地方說明會，新工處強調，淡北道路施工交維計劃會送台北市交通局審查通過後才施工。

新建工程處指出，本案已通過第二階段環境影響評估，依據環評委員、專家學者、公民團體及地方居民的指教及建議，包括民眾特別關心交通影響及紅樹林保留區部分，皆擬定具體對策及改善措施計畫，納入工程項目。

除路線全部迴避紅樹林保留區，還移除既有人工構造物，並整合既有自行車步道，預期可有效提升河岸景觀風貌，也立體化臺北市大度路重要路口，優化路口運轉效率，未來更將成立環境保護監督小組落實成效。

說明會中針對民眾認為恐吸引大量車潮，新工處指出，淡北道路通車後，原台2線將可進行人本交通環境改造，包括串連整體人行空間，優化沿線公車候車設施及空間，並釋放道路空間，增設公車專用道等公共運輸活化管理；更有利於搭配新北市持續推動電子票證轉乘等優惠措施，並利用淡北道路單一匝道的特性，引入智慧化交通管理策略，降低車流影響。

有民眾擔心轉移塞車端點，新工處表示，淡北道路全長5.4公里，雙向4車道，是限速50公里的市區道路，和台北市福國路延伸計畫相輔相成，形成快速路廊，為往來淡水、北投地區的穿越性車流提供更便利的交通，估計至少可以節省來往台北市和淡水間一半以上車程。