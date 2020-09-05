小花蔓澤蘭全國防治日 新北集結「小花終結者」除綠癌

小花蔓澤蘭俗稱「綠癌」，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為世界百大外來入侵種，新北市農業局今在土城淨慈寺後山號召「新北小花終結者」集合，農業局表示，除了移除小花蔓澤蘭，同時種植原生種烏來杜鵑，營造適合在地物種的生態環境。

小花蔓澤蘭繁殖能力驚人，無數株的藤蔓沿著大樹底部開始向上攀爬，纏著樹幹，最後侵襲整片森林，使大樹失去與陽光接觸的空間，無法行使光合作用，讓林木不敵藤蔓入侵，終以枯萎。農業局表示，小花蔓澤蘭多出現於荒廢農田、果園及山坡地上，為維護新北豐富且多樣化的生物資源，應即時防治清除避免小花蔓澤蘭危害蔓延。

為了提升小花蔓澤蘭防治成效，農委會將每年8月15日至9月15日訂為「小花蔓澤蘭防治月」，9月的第1個星期六為「小花蔓澤蘭全國防治日」。

農業局長李玟表示，今年是「生物多樣性超級年」，為維護生物多樣性，農業局從今年1月起即邀集保育志工欣賞生態電影「黑熊來了」，讓民眾重視棲地保育問題、4月雷公蛙野放活動、5月是鐘萼木等原生植物種植、8月是艷紅鹿子百合復育成果展，9月5日為響應「小花蔓澤蘭全國防治日」及後續秋螢復育接棒，一同為維護生物多樣性努力。

此外，除了小花蔓澤蘭，農業局針對互花米草、班腿樹蛙、亞洲水龍（綠水龍）、埃及聖鹮等外來入侵物種進行清除行動，更進一步復育如烏來杜鵑、台灣百合及豔紅鹿子百合等原生植物，恢復生活環境的生物多樣性。