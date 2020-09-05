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教育表現傑出 北市獲經濟學人智庫評比滿分

中央社 / 台北5日電

北市教育局表示，台北市2020年再度榮獲英國經濟學人智庫世界宜居城市排行教育評比滿分100分的肯定，與東京、新加坡、倫敦等比肩，甚至優於北京、上海。

台北市教育局表示，英國「經濟學人智庫」每年針對全球140個國家綜合評比，是目前世界公認最具公信力的居住指標，台北市2020年再度榮獲英國經濟學人智庫世界宜居城市排行（140座城市）教育評比滿分（100分）的肯定。

教育局指出，這番成績與亞洲著名城市如新加坡、東京、香港）及歐美著名城市如紐約、巴黎、倫敦、羅馬）並駕齊驅， 甚至優於北京、上海。

教育局表示，致力於深耕雙語教育、實驗教育、國際教育及智慧教育的推動。台北市109學年度共計有89校以雙軌推動雙語教育，包括透過61校推動英語融入領域教學及28校推動雙語實驗課程學校，提升雙語教學師資質量及持續研發雙語教材及評量。

在實驗教育的推動上，北市已有5所公立實驗小學、2所公立實驗國中，接下來還預計有完全中學，打造公立實驗教育12年體系。

此外台北市辦理高中國際文憑課程，透過「雙聯學制」、「國際預科課程」、「國際文憑大學預科」及「校本特色國際課程」等4大類型營造高中國際教育環境，108學年度已有16名第一屆國際文憑課程台美雙聯學制畢業生，預計109學年度將有21校421名學生受益。

北市 教育局

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