北市大安區成年禮 今年體驗海巡文化

台北市大安區公所今年舉辦成年禮，選擇體驗海巡文化，並向海致敬，上午在台北港海巡基地舉辦，區公所特別協請海巡署教育訓練測考中心及艦隊分署協助，讓學子體驗與傳統不同的成年禮。

大安區長林明寬說，台北市各行政區成年禮往年均集中於孔廟由民政局統一辦理，自105年起，則由各行政區發揮創意自行主辦，台灣是一個島國，而海巡署教測中心正好位於大安區轄內，區公所特別商請教測中心結合海洋委員會「向海致敬」主題，協請教測中心及艦隊分署假臺北港海巡基地，共同辦理成年禮活動，以不一樣的海巡體驗，祝福學子邁向人生新階段，期許學子明瞭成年後應承擔的社會責任。

海巡署教育訓練測考中心表示，海巡基地成年禮包括登艦巡禮、撇纜體驗、救生衣穿戴、海洋致敬影片欣賞及海巡隊參觀等各類動、靜態活動，讓參加活動的禮生得一窺海洋航行的工作及辛勞，並充分認知成年責任及榮譽。另防疫期間，主辦機關也確實遵循中央流行疫情指揮中心指引，入場前所有人員皆須量測體溫，並於活動中全程配戴口罩，現場亦備有酒精供人員使用，確保活動安全。