北捷一年拾獲近6萬張悠遊卡 3年累計1600多萬已屬北捷

北捷每天平均運量達200萬人次，很多人使用悠遊卡，據北捷統計，旅客一年遺失在捷運站的悠遊卡已經將近6萬張。其中從2016至2018年遺失的無記名悠遊卡，無人領回，一年分別有約3.1萬餘張，統計3年來卡片餘額共計約1600多萬元，因經過9個月公告，均無人來領，歸北捷所有。

外界認為這筆是北捷的「私房錢」，北捷指出，市政府委託處理旅客遺失物，所有程序符合民法及相關法規規定。 北捷指出，協尋失主、公告時間6個月，之後由拾得人認領，時間3個月，因此保管時間約9個月，保管、招領，是對旅客的服務之一，包含倉儲、設備及人員管理等，每一年處理遺失物約30萬件，成本約1200萬元，「收入」不敷成本，也並非是「私房錢」。

北捷表示，依據民法規定，捷運系統內無人認領的遺失物，應交存於警察機關或市府處理，但由於數量龐大，故委託北捷處理，遺失物統一放在遺失物中心。一年代為處理約30萬件，悠遊卡占所有遺失物約14%，80%以上為旅客隨身物品、個資物品和雨傘。

北捷說，大多是無記名的悠遊卡掉落，被送來招領。有的是用伸縮帶，帶子斷落遺失，或是掉出口袋、包包。民眾各種記名卡在車站遺失後，其實協助讓民眾失而復得的卡數也逐年增長，105年約1.2萬件，至107年增至約2.5萬件，目前各卡記名方式多可由網路立即申請，非常便捷，希望民眾將身邊的卡片進行記名，一旦遺失後可以維護自己權益，另可收取各家票證公司不定期優惠訊息，一舉數得。

至於其他的遺失物，隨身物品會捐贈給各區里做公益，食品類則捐贈給社會局社福單位，雨傘提供車站作為愛心傘，至於個資物品則依規定送環保局銷毀。