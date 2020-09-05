視訊捷克團分享新北校園能源雲 盼疫情後學生深度交流

捷克參議院議長團在8月30日訪台，昨天離台前，捷克維索基納州資訊部門團隊透過視訊與新北市教育局交流，針對「校園能源雲」及高中職程式教育，雙方相談甚歡，希望在疫情過後能夠讓雙方學生進行更深入的交流學習。

教育局表示，捷克團去年3月來訪新北市林口國中能源雲設備，對於新北市IoT智慧能源設備印象深刻，這次多加交流「K-12能源教育市級課程」。該課程參考十二年國教現行各領域教學內容融入能源教育，讓學生以有趣、手作及生活化的方式來學習能源教育。

這次視訊討論還有「新北能源雲」，是校園能源管理系統，今年6月完成全市299校建置，系統可監測校園用電，如果用電量即將超過與台電的契約容量，系統會以手機簡訊及Email警報通知管理者，學校可以馬上檢視並調整用電量，也令捷克資訊部門團隊驚豔。

教育局表示，這次與捷克代表的視訊會議，建立跨國夥伴關係，雙方發展永續能源，與全球共好。