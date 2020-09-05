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去年完賽深受感動 癌友率隊挑戰環大台北自行車

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
「2020環大台北自行車挑戰」參賽者癌友黃俊鴻去年首度參賽，今年再率癌友組隊挑戰。圖／新北市體育處提供
「2020環大台北自行車挑戰」參賽者癌友黃俊鴻去年首度參賽，今年再率癌友組隊挑戰。圖／新北市體育處提供

「2020環大台北自行車挑戰」今清晨自新北市板橋第一運動場出發，來自全台超過1800名騎士接受挑戰，路線有100公里運動組及160公里挑戰組，其中癌友黃俊鴻去年首度參賽，今年再率癌友組隊挑戰。

中華民國自行車騎士協會秘書長何麗卿表示，活動從1998年辦理迄今，是全台第一個長距離全民性自行車挑戰活動，深受車友喜愛，今年開放報名30分鐘就額滿。

其中由中華民國抗癌協會7名癌友組成的「吾癌無礙」車隊，透過運動延續生命，車隊發起人黃俊鴻表示，去年他首度參加車賽，完賽後非常感動且興奮，因此今年號召更多癌友一起來挑戰。

黃俊鴻今年43歲，6年前發現罹鼻咽癌，且癌細胞多處轉移，當時醫生判斷存活率低於15%，但他不願意放棄任何的希望。4年前開始接觸自行車運動，發現大量的排汗有助於代謝，逐漸改善健康，從挑戰日月潭自行車賽到完成環島挑戰，並號召癌友環島，希望分享自己的生命力，感動更多的人。

環大台北自行車挑戰路線沿途橫跨雙北及基隆，從市區出發到鄉鎮小徑，其中具有挑戰的路段為石碇往平溪間垂直高度爬升，挑戰者將面臨高度落差200公尺的爬坡試煉，通過考驗後才能欣賞北海岸的美麗風光，100公里組在基隆八斗子觀景平台畫下句點，160公里組終點則直抵淡水聖約翰科技大學。

「2020環大台北自行車挑戰」今清晨自新北市板橋第一運動場出發。圖／新北市體育處提供
「2020環大台北自行車挑戰」今清晨自新北市板橋第一運動場出發。圖／新北市體育處提供
「2020環大台北自行車挑戰」沿途橫跨雙北及基隆。圖／新北市體育處提供
「2020環大台北自行車挑戰」沿途橫跨雙北及基隆。圖／新北市體育處提供

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