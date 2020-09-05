三芝興華鐵馬驛站啟用 車友休憩逛小農市集

新北市三芝區有許多腳踏車道，是愛好者的好處去，如貝殼廟、巴拉卡，也是傳說經典路線如來神掌等路線的必經之地。今天由舊國軍基地改建的三芝興華鐵馬驛站啟用，新北市長侯友宜出席致詞表示，這是陽明山、大屯山系車友的舒適補給站，還有坦克車可以打卡。

位在三芝興華里的舊營區，經前立委呂孫綾等人向國防部、國產署及水保局等單位爭取，去年底著手整建，並交由三芝區公所管理。分為兩層施作，今天開放第一層營區，重新改善鋪面、增設鐵馬車架、廁所修繕及小農市集空間，可以在此休憩、裝水及充氣。

侯友宜表示，三芝風景優美，自行車道多，興華鐵馬驛站可以作為車友的補給站，這裡原來是舊營區，現在的遊客中心及廁所等牆面也塗上迷彩，並保留坦克車，讓這邊有軍事氣息。

三芝鐵人及三芝宇能車友細數，三芝有很多腳踏車道，像是貝殼廟、去陽明山的巴拉卡，還有經典路線「如來神掌」，是從北市出發，騎繞陽明山系再回到北市，路線因像一隻大掌而得名。他們說，這邊算是很多路線的中繼站，以前車友們都會去附近派出所借廁所、裝水，休息，現在可以有更寬闊的空間。