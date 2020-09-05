新北文旦柚預購享優惠 滿額免運再送限量幸福心型柚

現在正是文旦柚盛產期，新北市推出電商平台，用網路就可買到在地文旦柚，另外，9月7日至18日只要到新北市府文旦柚特展預購文旦柚，預購滿20斤即可免費送達指定地址，預購滿100斤即加贈「新北心型幸福柚」，限量100顆，送完為止。

新北文旦柚果肉Q彈、果香濃郁、甜中帶點微酸，越吃越唰嘴。八里區農會總幹事高金山表示，為了讓民眾上網就可以選購八里在地最好的文旦柚，從去年開始推出「小農電舖直銷站」，匯集八里區文旦柚友，販售有「3章1Q」驗證的文旦柚系列產品，協助農友增加販售管道、推廣自有品牌，同時讓消費者吃得安心、健康。

另外在八里區農會也會有「小農電舖直銷站」門市，現場設置「歷屆文旦柚冠軍」專區，歡迎民眾來在地、吃在地。八里區「艸田八家農場」場長黃阿發表示，9月是文旦柚豐收的季節，今年因為氣候平順，文旦柚的甜度高、品質好，中秋節吃柚子也有象徵團圓保佑。

農業局長李玟表示，新北市因擁有海風鈉離子以及火山岩成份土壤，孕育出的文旦柚品質一流，吃起來酸甜比例適中，品質相當好，預購資訊可洽八里區農會02-2610-2996或是八里區農會「小農電鋪直銷站」網站 https://www.gotobali.com.tw/ 。