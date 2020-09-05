新北明園大佛寺捐普度物資 將轉贈弱勢家庭

新北市八里觀音山下的明園大佛寺捐贈中元普度物資給市府，包括白米2500斤及麵條、泡麵、罐頭、餅乾等，由社會局長張錦麗代收，將轉贈給弱勢家庭。明園大佛寺主委徐蔡靜江宣布今後每年都要捐給市府。

立委洪孟楷、八里區長陳炳仲等人到場致意。社會局社工科長劉文湘表示，好日子愛心大平台自2019年6月開辦，統計已媒合9億7356萬2708元現金及物資，包括2億6655萬3217元、物資7億700萬9491元，超過198萬人次受益。

徐蔡靜江表示，以往普度物資都捐給中南部的育幼機構，去年首度響應「新北市好日子愛心大平台」網路上e指行善，沒想到張錦麗親自前往接收，致贈市長侯友宜的感謝牌；今年二度捐贈，張又到場，決定以後就近捐給市府。

張錦麗表示，各社團、宮廟、企業及善心人士長期捐贈物資給市府，從實物銀行到好日子愛心大平台，將各界的愛心即時送達有需要的案家，明園大佛寺捐出的物資將分送照顧八里、蘆洲、五股及北海岸的弱勢民眾。