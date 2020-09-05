台東焚化廠預計2年後啟用 議員遠赴雙北焚化廠取經

台東縣焚化廠建廠完成15年未營運，為解決垃圾問題，縣府打算重啟焚化廠，預計2年後開始運作。縣府為讓議員了解焚化廠運作模式，安排3天行程參訪新北、台北市焚化廠，並進行交流座談。議長吳秀華表示，唯有實際了解，監督縣政時能更精準的抓到問題。

吳秀華表示，希望借鏡雙北焚化廠的經驗，讓議會在面對台東垃圾、焚化廠啟用等公共議題上，可以有更深入的了解，監督縣政時，更精準的抓到問題，擔任好縣民與縣府間的橋樑。

3天參訪行程，由副縣長王志輝、環保局代理局長郭建成，安排21位議員前往新北市新店焚化廠及台北市木柵焚化廠參訪交流，行程中除參觀焚化廠實際操作、處理量外，議員們也就底渣、粉塵、硫化物及戴奧辛等問題提出意見，希望能獲得更多資訊。

議員黃治維表示，台東與雙北的垃圾問題，在於垃圾分類的差異性，雙北垃圾分類回收很確實，但台東垃圾分類回收率僅56%，2年後焚化廠啟用後，將燃燒台東所有垃圾掩埋場的垃圾，而這些掩埋垃圾大多未經過分類，一旦燃燒後，是否會產生戴奧辛的問題，值得探討。