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台東焚化廠預計2年後啟用 議員遠赴雙北焚化廠取經

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣議會21位議員進入新北市新店焚化廠區內，實際了解焚化廠操作及處理垃圾運作。圖／台東縣政府提供
台東縣議會21位議員進入新北市新店焚化廠區內，實際了解焚化廠操作及處理垃圾運作。圖／台東縣政府提供

台東縣焚化廠建廠完成15年未營運，為解決垃圾問題，縣府打算重啟焚化廠，預計2年後開始運作。縣府為讓議員了解焚化廠運作模式，安排3天行程參訪新北、台北市焚化廠，並進行交流座談。議長吳秀華表示，唯有實際了解，監督縣政時能更精準的抓到問題。

吳秀華表示，希望借鏡雙北焚化廠的經驗，讓議會在面對台東垃圾、焚化廠啟用等公共議題上，可以有更深入的了解，監督縣政時，更精準的抓到問題，擔任好縣民與縣府間的橋樑。

3天參訪行程，由副縣長王志輝、環保局代理局長郭建成，安排21位議員前往新北市新店焚化廠及台北市木柵焚化廠參訪交流，行程中除參觀焚化廠實際操作、處理量外，議員們也就底渣、粉塵、硫化物及戴奧辛等問題提出意見，希望能獲得更多資訊。

議員黃治維表示，台東與雙北的垃圾問題，在於垃圾分類的差異性，雙北垃圾分類回收很確實，但台東垃圾分類回收率僅56%，2年後焚化廠啟用後，將燃燒台東所有垃圾掩埋場的垃圾，而這些掩埋垃圾大多未經過分類，一旦燃燒後，是否會產生戴奧辛的問題，值得探討。

縣環保局表示，新店及木柵廠運作皆超過20年，並陸續於近2年完成提升操作穩定度及空氣污染防治能力的升級整建效能提升工程，而縣內焚化廠15年未營運，目前已進行修繕工程中，因此，期望廠參考國內外焚化廠技術及經驗，讓縣內焚化廠未來2年後啟用運作能更環保穩定。

台東縣政府為讓議員了解焚化廠運作模式，安排3天行程參訪新北、台北市焚化廠，並進行交流座談。圖／台東縣政府提供
台東縣政府為讓議員了解焚化廠運作模式，安排3天行程參訪新北、台北市焚化廠，並進行交流座談。圖／台東縣政府提供

台東 垃圾分類

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