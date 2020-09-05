影／上萬白鷺鷥北海岸驚豔 過境一波接一波密密麻麻

（影片由舊金山總督溫泉總經理鄭惠啟提供）

最近過境鷺鷥群大舉經過北海岸一帶，數量之多，密密麻麻讓民眾驚豔，有時數千隻，有時上萬隻，主要是黃頭鷺、小白鷺居多，一群盤飛、休息，場面十分震撼，吸引不少遊客拍攝。

這幾天有民眾從磺清大橋看過去，發現有一大群密密密密的鷺鷥群飛，十分壯觀，一直飛來飛去，停留的時間滿久，很多遊客紛紛搶拍照。甚至還有遊覽車載遊客經過時，還特別把車停在路邊，讓遊客欣賞、拍攝難得的鳥類生態。

舊金山總督溫泉總經理鄭惠啟說，這幾天鷺鷥出現，成千上萬隻都有，主要是分布在磺清大橋、清水濕地、水尾漁港、圓潭溪一帶，可能是下來休息、覓食，有時在田裡覓食，有時靜止不動。去年也有很多過境，但今年似乎數量更多，十分壯觀，他立即拍下白鷺鷥身影，出現時間約在農曆7月半過後。

交通部觀光局北觀處副處長金玉珍表示，金山觀光資源豐富多元，不僅有老街、溫泉、美食、沙灘、漁港及百年捕漁法，還有豐富的生態及鳥類，是很棒的大自然環境教室。

基隆鳥會常務理事沈錦豐指出，這些主要是過境的鷺鷥群，可能來自大陸、日本、韓國、西伯利亞等南下，飛到北海岸、基隆過境休息，再往南繼續飛，是一群接著一群，都不會停留太久，以黃頭鷺最多，其次是小白鷺，也有少部分的中白路、大白鷺，目前是觀賞的好時機，但也要有點運氣才會遇見。