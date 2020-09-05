人孔蓋成馬路殺手 凸出、凹陷、殘漆、水坑機車族夢魘

根據一名在基隆騎了20多年機車上下班的李姓上班族說，馬路上類似的危險人孔蓋很多，有政府機關、各管線單位設置，很多因設置時間久老舊、欠缺維管，有的凸出或凹陷，還有的上面殘漆很滑，下雨時變水坑，刻紋都被磨平光滑，成為隱藏的「馬路殺手」。

今年初，基隆市培德路道路中央的下水道水孔蓋裂成兩半，一半已掀開，形同出現坑洞，危害人車安全。幸好警方先獲報派人前往現場，放置三角錐警示；市府工務處也找來包商換裝新的人孔蓋，才沒有發交通事故。

全國各地因人孔蓋傷人被判賠的案件不少，少則數萬元，多則數十到數百萬元，有的甚至有人命傷亡，相關管線單位不可輕忽，且不只是機車會發生問題，人孔蓋對開車駕駛也造成威脅。

新北市一名女子騎機車行經泰山區楓江路時，因中華電信的人孔蓋與路面有些許落差，害她跌傷，法院認定人孔蓋設置與路面不平，呈現凹洞，維管有疏失，判賠中華電信37萬元。

屏東縣曾發生有一名攤商，開著貨車建國路時，撞到彈起路邊的人孔蓋再失控撞上安全島，男子醫後不治，家屬聲請國家賠償，案經最高法院審理，判決屏東縣政府要賠367萬多元，主要理由是認定管理有疏失。