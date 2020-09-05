快訊

返台前好心讓母女搭便車...竟確診新冠肺炎插管和死神搏鬥

鬼月嘉義縣送肉粽路線曝光 在地人不解：亂跟風討人厭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人孔蓋成馬路殺手 凸出、凹陷、殘漆、水坑機車族夢魘

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
人孔蓋成馬路殺手，凸出、凹陷、殘漆、水坑機車族夢魘。記者游明煌／攝影
人孔蓋成馬路殺手，凸出、凹陷、殘漆、水坑機車族夢魘。記者游明煌／攝影

根據一名在基隆騎了20多年機車上下班的李姓上班族說，馬路上類似的危險人孔蓋很多，有政府機關、各管線單位設置，很多因設置時間久老舊、欠缺維管，有的凸出或凹陷，還有的上面殘漆很滑，下雨時變水坑，刻紋都被磨平光滑，成為隱藏的「馬路殺手」。

今年初，基隆市培德路道路中央的下水道水孔蓋裂成兩半，一半已掀開，形同出現坑洞，危害人車安全。幸好警方先獲報派人前往現場，放置三角錐警示；市府工務處也找來包商換裝新的人孔蓋，才沒有發交通事故。

全國各地因人孔蓋傷人被判賠的案件不少，少則數萬元，多則數十到數百萬元，有的甚至有人命傷亡，相關管線單位不可輕忽，且不只是機車會發生問題，人孔蓋對開車駕駛也造成威脅。

新北市一名女子騎機車行經泰山區楓江路時，因中華電信的人孔蓋與路面有些許落差，害她跌傷，法院認定人孔蓋設置與路面不平，呈現凹洞，維管有疏失，判賠中華電信37萬元。

屏東縣曾發生有一名攤商，開著貨車建國路時，撞到彈起路邊的人孔蓋再失控撞上安全島，男子醫後不治，家屬聲請國家賠償，案經最高法院審理，判決屏東縣政府要賠367萬多元，主要理由是認定管理有疏失。

除市區道路人孔蓋多造成危險外，省道也有人孔蓋的問題，公路總局為加強未下地與新設人手孔蓋的抗滑值，修訂標線抗滑，以英式擺錘抗滑試驗實測值由45BPN提高為50BPN，去年6月申挖手冊也增訂，新設未下地人手孔蓋抗滑值需達50BPN以上，透過花紋、材質更改，增加抗滑值，盼可有效提升行車安全，要求要在3年內符合規定。

人孔蓋成馬路殺手，凸出、凹陷、殘漆、水坑機車族夢魘。記者游明煌／攝影
人孔蓋成馬路殺手，凸出、凹陷、殘漆、水坑機車族夢魘。記者游明煌／攝影
人孔蓋成馬路殺手，凸出、凹陷、殘漆、水坑機車族夢魘。記者游明煌／攝影
人孔蓋成馬路殺手，凸出、凹陷、殘漆、水坑機車族夢魘。記者游明煌／攝影

基隆

延伸閱讀

南投草溪路標線優化、路變平　民眾：希望撐久點

陰影呢？機車停等區興建遮陽設備 網傻眼：哪個天才設計的

【即時短評】騎一趟就知道 苗縣府正視機車族心聲

地方反映不便！頭份124甲縣道禁行機車 部分路段試開放

相關新聞

人孔蓋成馬路殺手 凸出、凹陷、殘漆、水坑機車族夢魘

根據一名在基隆騎了20多年機車上下班的李姓上班族說，馬路上類似的危險人孔蓋很多，有政府機關、各管線單位設置，很多因設置時...

美食新天地／之間茶食器 淡水老街創意蔬食

捷運淡水線通車23年來，串聯台北市區和淡水，帶來大批觀光人潮，淡水阿給、阿婆鐵蛋等知名美食享譽全台。但時代變遷，淡水不再...

都計特例！配合青潭國小擴建 闢計畫道路

新北市政府配合新店區青潭國民小學擴建，依都市計畫規畫開闢學校周邊計畫道路，讓通學路線更通暢安全。工務局表示，青潭國小是配...

新北通學廊道今年改善15校 月底完成

新北市推動通學廊道人行環境改善工程，讓學童及路人的行走空間更舒適安全，初步將改善26所學校，去年先完成11校，今年已完成...

美食新天地／「一兵一卒」麻辣鍋 食材鮮用餐氣氛佳

北市是知名麻辣鍋店的一級戰區，饕客選擇多，其中位於光復北路的「一兵一卒鍋物概念館」，店內裝潢有如西餐廳，兼具時尚感，菜色...

關渡國中公民電廠 太陽能板開放市民認購

北市將在關渡國中設置市內首座公有房地公民電廠，今年底前將在學校屋頂裝設63片太陽光電發電設備，將開放其中32片，讓市民上...

投訴幼兒園虐童 沒下文？ 北市教局：已調查

台北市北投區一家頗負盛名的老字號幼稚園，昨遭家長在臉書爆料，女兒因忘記帶湯匙、尿褲子，被老師打頭、打背，還疑逼用手抓飯吃...

提供社區化照顧服務 淡水身障小作所啟用

新北市政府社會局今(4)日在淡水區義山活動中心2樓，設置新北市第24家身障小作所及第7家身障社區式日照中心，小作所提供身心障礙者社區化、多元化、安全且完善的照顧服務，在熟悉的環境中，接受照顧服務與生活自理能力訓練，以減輕家庭照顧負荷或經濟負擔。

聚會好克難！ 汐止自強里盼活動中心快完工

汐止區自強市民活動中心在105年確定海砂屋而封閉拆除，只是要重建卻一波三折，這幾年來沒有聚會場所，附近里民只好拿椅子在騎樓邊聊天休閒，好克難。現在活動中心就要蓋好了，預計在年底完成，里民也希望別再拖，讓他們有更舒適的活動聚會的空間。

公益配鏡到雙溪區 長者「視」界更美好

雙溪區境內並無眼鏡行，居民有視力問題，都須遠至瑞芳或鄰近都會區做視力矯正，今(4)日驗光生公會偏鄉巡迴服務來到雙溪區，帶來各項專業器材，讓區內65歲以上長輩與中低收入戶得以免費驗光配鏡，對於鄉親來說是一大福音。

放學終有車搭！汐止公車677增班至晚上九點

新北市汐止區公車677路線，因為，班次很少，再加上最晚的班次只到下午5點半，造成許多孩子晚上放學或補習完，卻沒有公車搭回家，經新北市議員白珮茹也向市政府反應，9月1日起增開班次，並且將末班車延至晚上九點，讓早出晚歸的學生、居民，有車可以搭回家。

淡水聖賢祠辦普渡 區長：將增3500櫃位

農曆七月，是中元普渡好兄弟的日子，淡水區公所今(4)日開始一連三天，在淡水聖賢祠納骨堂舉辦一年一度的中元普渡法會，區長巫宗仁表示，先前因舊納骨塔是海砂危樓，因此除了之前的遷移之外，今年也會新增3500個骨骸櫃位，預計明年清明節前就可完工。

熱門新聞

擅闖阿里山一葉蘭自然保留區 嘉義林管處查獲6人

基隆節能家電補助來了每電戶最高8千元 9月全線上申請

基隆輕軌爭議 林右昌：鐵路是需要的不會廢 基隆我說了算

彰南捷運還沒來 彰化往二林新闢快捷公車先行

Google落腳雲林！將為雲林帶來第一筆歷年最大增值稅收

高雄罷免陳致中今展開二階連署 明天成立罷免總部

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。