避免oBike亂象 新北市通過共享運具經營業管理自治條例

避免過去oBike亂象重現，新北市議會今三讀通過「新北市共享運具經營業管理自治條例」，規範對象包含小客車、機車、自行車或其他運具，業者須向交通局提出數量、權利金、保證金及營運許可等內容。交通局表示，未來所有共享運具都將納管。

交通局長鍾鳴時指出，自治條例明確規範，營運者必須向交通局提出運具數量、使用權利金、保證金及營運許可內容，經審查核定後取得營運許可，才可營運；營運者與使用者要有明確合約、保險，並且能夠釐清責任歸屬，若有違規等情況就能扣除保證金。

交通局表示，在自治條例公布實行前已營運的業者，應於自治條例發布實施後3個月內取得營運許可，未依規定辦理且持續營運者，將依法裁處。

交通局綜合規畫科長吳政諺表示，為避免發生大量共享運具占用路邊停車位，影響市民停車權益，交通局將依自治條例，審查業者提送的營運計晝書，獲許可後始得營運。若有違規，將通知限期業者改善，未改善或違規情節重大者，將廢止營運許可，且一年內不得重新申請。

鍾鳴時說，所有共享運具都要納入管理，每輛車都要有GPS追蹤，將建立完善的個資保護及保險制度。