北農外銷蔬果抵帛琉 網友感謝吳音寧有遠見

台北農產運銷公司外銷5.3公噸蔬果日前抵達帛琉，北農在臉書貼文分享，許多網友留言感謝前總經理吳音寧。北農今天表示，疫情些微趨緩，台灣蔬果又能外銷帛琉。

吳音寧擔任北農總經理期間，曾推廣讓台灣蔬果外銷至帛琉，被國民黨北市議員認為沒成效，北農改派他人前往參訪。2018年間，北農外銷至帛琉蔬果抵達當地超市、餐廳，受當地民眾歡迎，吳音寧當時也在臉書發文，外銷至帛琉蔬果是「來自台灣的愛」。

北農臉書（Facebook）「台北農產」昨天貼文，內容提到帛琉訂購裝在一只20呎貨櫃，共449件、約5.3公噸、30品項蔬果，近日在帛琉超市上架，文章引發網友熱烈討論，許多網友皆提到感謝吳音寧。

有網友替吳音寧感到惋惜，認為吳音寧擔任北農總經理時，推動蔬果外銷至帛琉具有遠見，但過程中，卻遭人批評、謾罵。

北農總經理翁震炘今天接受電訪時說，北農都有持續推動蔬果外銷，不只帛琉，還有其他地點，但今年初因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，導致外銷蔬果暫時停滯，直到8月底，疫情些微趨緩，且又鄰近中秋節日，帛琉剛好有需求，因此出口約5.3公噸蔬果到當地。

翁震炘表示，蔬果外銷至帛琉前，要解決冰存、運送狀況，他有協助改善，其實讓蔬果可外銷帛琉，也要感謝北農工作人員及農友辛苦付出，這是大家努力成果。