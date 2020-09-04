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淡水聖賢祠辦普渡 區長：將增3500櫃位

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水聖賢祠納骨堂會新增3500個骨骸櫃位，預計明年清明節前就可完工。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水聖賢祠納骨堂會新增3500個骨骸櫃位，預計明年清明節前就可完工。 圖／紅樹林有線電視提供

農曆七月，是中元普渡好兄弟的日子，淡水區公所今(4)日開始一連三天，在淡水聖賢祠納骨堂舉辦一年一度的中元普渡法會，區長巫宗仁表示，先前因舊納骨塔是海砂危樓，因此除了之前的遷移之外，今年也會新增3500個骨骸櫃位，預計明年清明節前就可完工。

淡水聖賢祠納骨堂舉辦一年一度的中元普渡法會，民眾除了可以藉由區公所與瀚邦慈善基金會，所邀請的禮佛法師現場誦經，共同辦理普渡之外，區公所更在現場免費提供紙錢專用袋，讓民眾可以環保集中焚燒紙錢，還能夠兼顧傳統習俗。

淡水區長巫宗仁表示，先前因為舊的納骨塔是海砂危樓，因此除了之前的遷移之外，今年也會新增3500個骨骸櫃位，預計明年清明節前就可完工，到時還會公告遷移事項。

市議員蔡錦賢表示，先前納骨塔舊塔遷移爭議，他希望可以將所有數量的骨灰及骨骸櫃位新增完成，讓家屬可以一次就遷移不用再抽簽。

另外屯山里長也提到，公所的法會第三天下午，有甘露施食儀式，是最適合祭拜供品的時間，里長也會提供許多祭品來給好兄弟們，也希望透過法會讓居民方便祭拜。

淡水 普渡 清明節

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