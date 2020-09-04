放學終有車搭！汐止公車677增班至晚上九點

新北市汐止區公車677路線，因為，班次很少，再加上最晚的班次只到下午5點半，造成許多孩子晚上放學或補習完，卻沒有公車搭回家，經新北市議員白珮茹也向市政府反應，9月1日起增開班次，並且將末班車延至晚上九點，讓早出晚歸的學生、居民，有車可以搭回家。

汐止往返內湖的公車677班次太少，甚至下午5點半以後就沒車搭，許多家長反應孩子放學或是補習完根本沒車搭回家，尤其行經的路線中就有八個學校，再加上樟樹、社后地區居住人口多，沒車搭問題嚴重。

市議員白珮茹表示，在多年爭取下，終於從九月一日起，增加班次，從原本平日的13車次，增加到30車次，這一條非常重要，是串聯內湖，就是內科地區跟社后、樟樹、伯爵近四萬人的通勤路線。

白珮茹指出，在這次汐止區新巴士轉型的四個路線當中，公車677班次和新巴士F916線整合，班次增加一倍，而且部分路線也有調整，除了原本直走康寧街，也增加部分班次繞走明峰街，重點是末班車時間大大延後到晚上九點，如此一來，課後輔導或是補習完的孩子們，也有公車搭回家，而不是坐車到康寧街、中興路口下車再轉車或是走遠路回家，也安全多了。